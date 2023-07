Iliad è pronta a ricorrere ad una nuova promozione per cercare di convincere gli utenti al cambio operatore, proprio in questi giorni è infatti disponibile l’attivazione di una soluzione da ben 150 giga al mese, con annesso anche il 5G a titolo completamente gratuito.

In netto contrasto con quanto osserviamo altrove, gli utenti possono oggi approfittare della promozione senza vincoli di provenienza, ovvero può essere richiesta a prescindere dalla SIM di cui si è effettivamente in possesso. Un plus non da poco che estende al massimo l’accessibilità, riducendo la spesa iniziale da sostenere, poiché a tutti gli effetti basteranno solamente 9,99 euro, come una tantum da versare.

Premendo qui vi potete collegare al nostro canale Telegram ufficiale, avrete le offerte Amazon con i nuovi codici sconto gratis e tanti prezzi bassi.

Iliad regala il 5G ed un’offerta davvero unica

Le promozioni di Iliad sono da sempre tra le migliori in circolazione, al giorno d’oggi è davvero difficile pensare di riuscire a battere la Giga 150, una soluzione aperta a tutti, ed il cui costo è di circa 9,99 euro al mese. Attivarla, come vi abbiamo anticipato, richiede un esborso di altri 9,99 euro, ma da versare solamente una volta in fase iniziale, con la certezza, garantita da Iliad, di non assistere ad alcuna rimodulazione contrattuale futura.

Tutto questo per riuscire a godere di 150 giga di internet alla massima velocità disponibile, appunto il 5G senza costi aggiuntivi, passando anche per illimitati minuti e SMS, utilizzabili senza pensieri e problemi verso qualunque numero di telefono registrato sul territorio nazionale. L’attivazione, se interessati, è possibile sia in negozio che online sul sito.