Le pulizie della propria abitazioni o del proprio ufficio possono essere una vera e propria scocciatura soprattutto se non si posseggono gli giusti strumenti ma proprio per questo gli aspirapolveri senza fili degli ultimi anni stanno migliorando sempre di più offrendo funzionalità aggiuntive e anche integrando l’intelligenza artificiale. Noi grazie all’azienda Proscenic abbiamo avuto la possibilità di testare il nuovo DustZero S3 scoprendo pregi e difetti dello stesso.

Confezione

Il pacchetto della Proscenic DustZero S3 offre un assortimento di componenti più ricco rispetto alla media, grazie all’inclusione della stazione di svuotamento. All’interno della confezione, oltre alla base composta da tre parti e al corpo principale dell’aspirapolvere, già assemblato, si trovano vari accessori.

Tra questi, spicca il tubo telescopico, due sacchetti per la raccolta della polvere, per un totale di tre considerando quello già inserito nella base, e un filtro HEPA di riserva. Viene fornito anche un disco in fibra di cotone di riserva per la base di svuotamento, e una spazzolina dedicata alla manutenzione dell’apparecchio.

Per quanto riguarda gli accessori dedicati alla pulizia, la confezione include due testine aggiuntive: una progettata per pulire le fessure e l’altra, dotata di spazzole, ideale per la pulizia di superfici rialzate. Infine, al fondo della scatola, si trova la spazzola principale, equipaggiata con un sistema anti-groviglio e una testina LED.

Un elemento che non si trova nella confezione è la mini-spazzola motorizzata, un accessorio che raramente è incluso in aspirapolvere di questa fascia di prezzo, soprattutto quando la confezione include una stazione di svuotamento.

La confezione include:

1 x host

1 x tubo telescopico

1 x spazzola elettrica per pavimenti

1 x spazzola a rullo

3 x sacchetto per la polvere

2 x uscita aria HEPA

1 x spazzola rotonda

1 x spazzola Revice

1 x cavo di alimentazione

1 x manuale utente

Design e Materiali

L’aspetto estetico si allinea a quello di molti altri aspirapolvere cordless presenti sul mercato, mantenendo un design tradizionale. Tuttavia, la scelta dei colori, un mix di grigio chiaro e scuro con accenti brillanti, conferisce all’aspirapolvere un tocco di modernità ed eleganza.

Nonostante sia realizzato in plastica, la qualità dei materiali utilizzati è elevata. L’assemblaggio è impeccabile, conferendo all’aspirapolvere una sensazione di robustezza. Non si avvertono rumori di scricchiolio e tutti gli accessori si attaccano saldamente al corpo principale.

L’impugnatura è stata progettata per garantire un comfort ottimale durante l’uso, evitando qualsiasi tipo di fastidio. A differenza di altri modelli dello stesso marchio, la Proscenic S3 non dispone di un grilletto per l’accensione e lo spegnimento. Al suo posto, c’è un pulsante posizionato sulla parte anteriore, che può risultare un po’ scomodo da premere poiché richiede l’uso del braccio non impegnato nel sostenere l’aspirapolvere. La ragione di questa scelta progettuale non è del tutto chiara.

Un aspetto particolarmente apprezzabile della Proscenic S3 è la possibilità di rimuovere e sostituire facilmente la batteria. Inoltre, la batteria viene caricata direttamente dalla stazione di svuotamento autoportante, garantendo che l’aspirapolvere sia sempre carico e pronto all’uso.

Prestazioni e utilizzo

La Proscenic S3 è capace di generare una pressione di aspirazione che sfiora i 30 kPa. Questo dato, sebbene non sia unico nel suo genere, è comunque un indicatore di una potenza di aspirazione di alto livello. Il motore, con i suoi 450W, è in grado di generare fino a 140 Air Watt, una misura di potenza specifica per gli aspirapolvere.

L’aspirapolvere offre tre modalità di funzionamento. La modalità Auto, impostata come predefinita, regola la potenza di aspirazione in base alla superficie da pulire, aumentando automaticamente la potenza quando si tratta di tappeti. Per le pulizie quotidiane o per prolungare la durata della batteria, è disponibile una modalità a potenza ridotta. Infine, per le pulizie più impegnative, c’è la modalità Turbo, che sfrutta tutta la potenza del motore, ma riduce l’autonomia della batteria.

La scopa senza fili si distingue anche per la sua maneggevolezza. Con un peso di poco inferiore ai 2 kg, è facile da manovrare e da spostare. Le sue grandi ruote gommate assicurano un movimento fluido su tutte le superfici, mentre le piccole ruote anteriori contribuiscono a migliorare la scorrevolezza, anche se tendono ad accumulare sporco e capelli.

La struttura dell’aspirapolvere è estremamente flessibile, in grado di ruotare di 180° e di inclinarsi quasi fino a terra. Questo, combinato con il peso leggero, rende l’aspirapolvere estremamente maneggevole. Grazie a queste caratteristiche, è possibile raggiungere praticamente tutti i punti della casa, che si trovino sotto il tavolo, gli sgabelli o altri mobili.

Nonostante le sue molte qualità, la Proscenic S3 presenta alcune possibili problematiche. Una riguarda la spazzola: durante i primi utilizzi, potrebbe bloccarsi in una posizione leggermente sollevata da terra. Tuttavia, dopo un po’ di utilizzo, il meccanismo si “scioglie“. Un’altra questione riguarda l’aggancio del tubo telescopico, che è un po’ delicato e richiede attenzione durante il collegamento e lo scollegamento.

Per quanto riguarda il rumore, la DustZero S3 è in linea con altri prodotti simili, con un livello di rumore di circa 70 decibel a potenza massima all’altezza delle orecchie, che sale a 75 decibel se ci si avvicina molto al motore. Al minimo della potenza, siamo intorno ai 57 decibel, e si sale a 62 usando il secondo livello di potenza. Quest’ultimo è il più indicato per le pulizie classiche del pavimento.

Base di svuotamento automatico

La Proscenic DustZero S3 si distingue per la sua base multifunzionale realizzata in plastica e alluminio. Questa struttura non solo offre un comodo alloggiamento per i vari accessori, ma permette anche di tenere l’aspirapolvere in posizione verticale senza la necessità di un supporto a muro. La base funge inoltre da stazione di ricarica, consentendo di ricaricare l’aspirapolvere senza dover rimuovere la batteria, e da sistema di svuotamento del serbatoio.

La base è dotata di un potente meccanismo di aspirazione che trasferisce lo sporco dal serbatoio dell’aspirapolvere a un sacchetto da 3 litri situato all’interno della stazione di ricarica. Questo sistema consente di evitare il contatto diretto con la polvere raccolta, con il sacchetto che può durare diverse settimane prima di dover essere sostituito.

L’utilizzo di questo sistema è semplice e intuitivo. Basta posizionare l’aspirapolvere nella stazione per aprire automaticamente il serbatoio dello sporco. Premendo poi un pulsante situato sulla parte superiore dell’aspirapolvere, si avvia il sistema di aspirazione della base che trasferisce lo sporco al sacchetto. Quando si desidera utilizzare nuovamente l’aspirapolvere, basta estrarlo dalla stazione e chiudere manualmente il coperchio del serbatoio.

Un aspetto critico da sottolineare riguarda la stazione di svuotamento. Come menzionato in precedenza, il coperchio del contenitore della polvere dell’aspirapolvere si apre automaticamente quando l’unità viene posizionata sulla base. Tuttavia, un inconveniente notevole è che NON si chiude automaticamente quando l’aspirapolvere viene sollevato dalla base. Questo significa che è necessario ricordarsi di chiudere manualmente il coperchio, altrimenti la polvere raccolta dal sistema ciclonico potrebbe ricadere sul pavimento durante le operazioni di pulizia.

La base è inoltre dotata di una lampada UV, utile per eliminare i germi e ridurre i cattivi odori, e il sacchetto per la raccolta della polvere ha un rivestimento antibatterico. Un LED indica il livello di riempimento del sacchetto, fornendo un ulteriore elemento di comodità e funzionalità.

Led Frontale

Sulla parte anteriore dell’aspirapolvere sono posizionati 4 LED bianchi, che tuttavia forniscono una luminosità appena sufficiente per illuminare il pavimento in condizioni di scarsa luce. In questo caso, non solo il LED non è verde, rendendolo meno efficace, ma la sua luminosità è decisamente inferiore rispetto a quella di altri prodotti simili sul mercato.

Autonomia

L’aspirapolvere Proscenic DustZero S3 è dotata di una batteria estraibile con una capacità di 2.500 mAh, un valore che la colloca in una posizione di vantaggio rispetto a molti dei suoi concorrenti nel mercato degli aspirapolvere senza fili. L’autonomia della batteria è impressionante, anche se varia in base al tipo di utilizzo.

In modalità Auto, l’aspirapolvere è in grado di pulire un’area di circa 100 metri quadri con un’accuratezza apprezzabile, permettendo più passaggi per stanza senza esaurire la carica. Nonostante l’indicatore di carica non fornisca una stima precisa del tempo rimanente, l’aspirapolvere può continuare a funzionare per un periodo considerevole anche quando l’indicatore è al minimo. Secondo le informazioni fornite da Proscenic, l’aspirapolvere può raggiungere un’autonomia di 60 minuti in modalità di aspirazione bassa.

La stazione di svuotamento ha una capacità di 3 litri. A prima vista, potrebbe sembrare che un sacchetto si esaurisca rapidamente. Tuttavia, è importante considerare che gli aspirapolvere ciclonici non comprimono la polvere e lo sporco nel loro serbatoio, facendoli occupare più spazio di quanto effettivamente necessario. La stazione di svuotamento, al contrario, comprime progressivamente lo sporco, ottimizzando lo spazio e garantendo che i 3 litri di capacità siano effettivamente utilizzabili.

Prezzo

Il prezzo di listino del Proscenic DustZero S3 è di 399 euro al momento del lancio, tuttavia, è comune trovarlo in promozione a circa 340 euro o anche a un prezzo inferiore direttamente su Amazon.