Carburanti, da agosto è ufficiale un OBBLIGO per TUTTI

Dal prossimo 1 agosto 2023 sarà ufficiale l’obbligo per tutte le stazioni di servizio e di conseguenza per i loro gestori, di esporre i prezzi medi dei carburanti. Questi andranno mostrati di fianco a quelli scelti all’interno del proprio impianto.

Sarà questo un modo per concedere ai consumatori l’opportunità di valutare la convenienza della stazione di servizio in cui si trovano per fare rifornimento al proprio veicolo.

Carburanti, adesso i prezzi medi dovranno essere obbligatoriamente esposti dai gestori

Ci sarà dunque è un cambiamento è importantissimo per le stazioni di servizio. Tutti i gestori saranno costretti a comunicare al ministero dell’Impresa e del Made in Italy ogni variazione singola di prezzo.

“Obbligo alla comunicazione, preventiva o almeno contestuale all’applicazione, di tutte le variazioni, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato rispetto all’ultimo prezzo comunicato e, comunque, con frequenza settimanale, anche in assenza di variazioni di prezzo, entro l’ottavo giorno dall’ultima comunicazione inviata.”

Sarà quindi obbligatorio per tutti i gestori delle stazioni di servizio esporre un cartello con adeguata evidenza che riporti i prezzi medi rispettivi di ogni tipologia di carburante disponibile in quel punto vendita. In questo modo si assicurerà l’aggiornamento con una frequenza giornaliera.

“A decorrere dal 1 agosto 2023, gli esercenti espongono i prezzi medi entro le ore 10:30 se l’orario di apertura è precedente o contestuale alle ore 8:30; qualora l’orario di apertura sia successivo alle ore 8:30, gli esercenti espongono i prezzi medi entro le due ore successive all’apertura; in caso di apertura 24 ore su 24 gli esercenti espongono i prezzi medi entro le ore 10.30.“