WhatsApp è la principale piattaforma di messaggistica istantanea più utilizzata e diffusa al mondo. Tra una pluralità di servizi e funzioni offerte, non fa altro che migliorare e rendere più piacevole ed intuitiva l’esperienza dei suoi utenti.

Tuttavia, nonostante le innumerevoli funzionalità e potenzialità dell’applicazione, essa non consente ancora di fare un qualcosa che , non è sicuramente necessario, ma una semplice occasione di divertimento. Stiamo parlando della possibilità di inviare messaggi anonimi. Si tratta di quei tipi di messaggi che, per scherzo o per gioco possiamo inviare ai nostri conoscenti e amici, senza che questi sappiano chi sia realmente ad averli inviati.

Come abbiamo appunto detto, WhatsApp non consente questa funzione. Tuttavia, inviare messaggi di testo anonimi non è totalmente impossibile, ma richiede il ricorso di qualche escamotage o l’ausilio di app terze.

WhatsApp e altre applicazioni

E’ questo il caso dell’applicazione textPlus: Free Text & Calls, disponibile sia per la versione iOS, sia per quella Android. Dopo aver installato l’app sul proprio dispositivo, bisognerà confermare le eventuali autorizzazioni ed iniziare la registrazione del proprio account. Dal momento in cui si è scelto il nome utente e una password, l’applicazione metterà a vostra disposizione una lista di numeri telefonici virtuali appartenenti a vari stati. Una volta selezionato il numero, esso potrà, però, essere utilizzato per un periodo di tempo limitato, e dovrà essere sostituito da uno nuovo. Arrivati a questo punto, basterà disinstallare WhatsApp e di installarla nuovamente sul proprio dispositivo. Quando la piattaforma vi chiederà di inserire il numero di telefono, dovrete inserire quello offerto dall’applicazione text Plus. Digitare il codice di sicurezza che vi sarà mandato sull’app. Da qui potrete iniziare a inviare messaggi anonimi, personalizzando anche il vostro nuovo profilo fittizio, con una foto ed una descrizione.

Se si intende ritornare al proprio numero, bisognerà disinstallare nuovamente WhatsApp e reinstallarlo e, questa volta, inserire il vostro reale recapito.