L’innovazione tecnologica permette di avere device sempre più intelligenti e versatili. Quindi non sorprenderà scoprire che Huawei sta lavorando ad un brevetto molto particolare che ha come protagonista le cuffie true-wireless Buds.

Il gigante coreano ha depositato un brevetto che prevede l’installazione di una fotocamera all’interno delle cuffie. Il motivo non è legato alla volontà di scattare fotografie e selfie da una diversa angolazione, ma questa soluzione è pensata per aumentare la sicurezza degli utenti.

Infatti, gli utenti utilizzano gli auricolari per isolarsi dal mondo esterno. Ascoltando musica è possibile effettuare attività fisica, passeggiare o anche solo spostarsi a bordi di vari mezzi. Ne consegue che la percezione del mondo esterno è limitata rispetto al non indossare le cuffie. Ecco, quindi, che le Huawei Buds brevettate hanno una fotocamera sul lato che permette di estendere la visione dell’utente.

Stando a quanto emerso dalla descrizione rilasciata dal gigante cinese, le telecamere funzioneranno in abbinamento a sensori capaci di catturare informazioni sull’ambiente circostante. In questo modo, sarà possibile rilevare oggetti e veicoli in avvicinamento, avvisando in maniera tempestiva gli utenti. Questa funzione potrebbe diventare un vero e proprio salvavita quando si attraversa la strada senza prima sincerarsi che non ci siano veicoli in avvicinamento rapido.

Un ulteriore scenario di applicazione è quello della navigazione, con suggerimenti diretti basati sulla posizione. Gli utilizzatori potranno anche ricevere notifiche in tempo reale collegate alle informazioni ambientali rilevate.

Le potenzialità di questa tecnologia Huawei sono tantissime e il brevetto depositato dimostra come il brand stia valutando la possibilità di realizzare tale device. Infatti, ricordiamo che il brevetto protegge la proprietà intellettuale ma non garantisce che l’azienda realizzerà mail il dispositivo in questione.