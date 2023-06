Huawei FreeBuds 5, finalmente delle TWS non IN-EAR

Huawei innova ancora: ecco qui le nuovissime FreeBuds 5, cuffie TWS davvero interessanti. L’azienda continua a stupirci con le sue nuove innovazioni in ambito di auricolari e dopo quelle dell’anno scorso davvero eccezionali, lo ha fatto anche adesso con questi nuovi dispositivi.

Le FreeBuds 5 sono auricolari non IN-EAR con un design davvero accattivante e particolare. Iniziando da questo, la sua forma a goccia è la sua particolarità distintiva. Già aprendole la loro forma fa sì che siano particolarmente facili da impugnare visto che le dita vanno proprio a posarsi sul restringimento centrale.

Una volta indossate, stanno veramente bene all’orecchio, visto che la parte interna si posiziona al meglio e la parte bassa si appoggia in basso non permettendo alcun movimento.

Huawei FreeBuds 5: specifiche tecniche e utilizzo

Il case pesa solo 43 grammi mentre gli auricolari 5,4 grammi ciascuno. Utilizzano il bluetooth 5.2 per conferire la massima qualità in termini di ascolto audio. Per quanto riguarda l’autonomia si hanno dalle 3 alle 5 ore di utilizzo misto, ovviamente tutto cambia in base al volume, all’ascolto, alla cancellazione attiva del rumore ambientale e molto altro. La ricarica è disponibile con la porta USB Type-C ma anche con la ricarica wireless e inversa. Il case può ricaricare per tre volte le cuffie una volta carico al 100%.

1 su 6

Per utilizzarle bisogna installare l’app Hi-Life di Huawei, all’interno della quale potranno essere personalizzate le gesture. C’è inoltre la piena compatibilità con gli assistenti vocali di ogni sistema operativo. Molto interessante anche la presenza dell’accelerometro che rileva quando vengono tolte dall’orecchio arrestando la riproduzione musicale, che ripartirà quando verranno indossate di nuovo. Possono inoltre essere abbinate in contemporanea su due dispositivi, cosa molto comoda.

La profondità dei bassi è sorprendente, sebbene non siano in-Ear. Non si può dire lo stesso per la cancellazione del rumore, la quale non è ai massimi livelli a causa del design non in-ear.

Conclusioni

Di queste Huawei FreeBuds 5 ci è piaciuta tanto la comodità sia nell’indossarle sia del case in generale. L’autonomia è buona e le qualità di riproduzione molto interessanti. L’ergonomia è di certo un punto a favore.