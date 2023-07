Monitor LG UltraGear da 34 pollici a prezzo assurdo su Amazon

Una delle più grandi offerte che Amazon propone oggi, nonostante i Prime Day 2023 siano terminati, vede un prezzo strepitoso. Tutti gli amanti del gaming ma anche coloro che hanno bisogno di un display per il computer fisso che sia di ottima fattura, saranno contenti di vedere l’LG UltraGear da 34 pollici in offerta.

Le caratteristiche tecniche del miglior monitor oggi in offerta su Amazon

Innanzitutto bisogna partire dal prezzo, il quale oggi su Amazon scende del 22%: per acquistare questo monitor da gaming di LG bisognerà sborsare solo 349,99 euro. Aggiungetelo subito al carrello per portarlo a casa.

Tra le sue principali caratteristiche, oltre ad avere un design ultra-wide curvo da 34 pollici, c’è la risoluzione in QHD e lo standard HDR 10. Inoltre è provvisto di audio stereo con potenza fino a 14W.