Whatsapp è sicuramento una delle app di messaggistica più utilizzate a livello mondiale. Tutti coloro che posseggono uno smartphone hanno sulla propria home l’icona dell’app in prima linea. Nonostante ciò, WhatsApp che presenta altissimi livelli di privacy e protezione dei dati per ogni dei propri utenti.

Il team di sviluppo lavora costantemente per rendere l’applicazione estremamente funzionale e intuitiva. WhatsApp, infatti, risulta immediatamente di facile utilizzo, senza troppi sforzi anche per coloro che non sono proprio dei geni della tecnologia.

Tuttavia, ogni tanto qualcosa sfugge al controllo degli sviluppatori e così si rischia inevitabilmente di incappare in trappole e truffe. Parliamo ora infatti dell’ultima truffa “più in voga” del momento.

L’ultima truffa su Whatsapp che sta svuotando i conti delle vittime

I malintenzionati purtroppo cercano sempre nuovi metodi per bucare i sistemi a prova di bomba che il team di Meta cerca continuamente di implementare.

Gli hacker/ cybercriminali stanno creando in questo periodo grande scompiglio tra gli ignari utenti. Quest’ultimi infatti potrebbero ritrovarsi con una bruttissima sorpresa. Vediamo ora in cosa consiste la nuova truffa Whatsapp.

Nel caso riceviate una catena di Sant’Antonio fate molta attenzione. Il tema di questa catena è un concorso indetto da Peroni con un mini frigo in palio. Vista la natura del messaggio, non è strano che esso circoli sull’app senza troppi problemi. Questo è proprio ciò che contraddistingue questa trappola: la sua facilità e semplicità.

Nel messaggio che potrebbe arrivarvi troverete un link di riferimento, una tecnica di phishing vista e rivista. Dopo avervi cliccato, vi verrà richiesto di inserire dei dati personali, oltre a dati per il pagamento e dati per la spedizione, in modo che il mini frigo vi venga recapitato direttamente.

Come riconoscere la truffa? Un primo indizio potrebbe essere la stessa pagina a cui si viene reindirizzati, che viene contrassegnata come “non riconosciuta”. Inoltre, la richiesta di effettuare il pagamento per ricevere il premio è un chiaro escamotage per risucchiare il vostro conto. Perché sarebbe necessario effettuare un pagamento per ottenere un premio? Un altro strano indizio.

Le forze dell’ordine ricordando che non c’è alcun concorso in atto e che la truffa potrebbe colpirvi in qualsiasi istante. Tutti possono cascarci, con una percentuale maggiore di utenti con un’età superiore, abituata a condividere le catene su Whatsapp.

Per qualsiasi dubbio potete recarvi direttamente sul sito ufficiale di Peroni e controllare se il concorso è effettivamente in atto.

Se dovesse quindi arrivarvi qualsiasi messaggio sospetto ricordate di non cliccare alcun link o, nel caso in cui lo facciate, di stare attenti e non inserire dati sensibili.