La nuova Koenigsegg Gemera fa il suo ingresso ufficiale nel grande mercato mondiale automobilistico, sfidando a gamba tesa importanti concorrenti, come Tesla.

Si tratta di un’auto realizzata dalla famosa azienda svedese di auto sportive ad altre prestazioni, ovvero Koenigsegg, fondata nel 1994 dal suo costruttore Christian Von Koenigsegg.

La vettura, chiamata Mega-GT, è una Hypercar ibrida, dalla struttura e dal design elegante ed affascinante, realizzata al fine di raggiungere il più alto primato in materia di accelerazione e qualità delle prestazioni. Infatti la sua enorme potenza sembra persino superare i livelli della futura Tesla Roadster, ancora in fase di progettazione.

Koenigsegg Gemera: prestazioni e caratteristiche

Ma vediamo in dettaglio le sue capacità e prestazioni tecniche:

Dotata di un motopropulsore che raggiunge i 2.300 cavalli;

che raggiunge i Propulsore V8 , 3 motori elettrici;

, Coppia massima 3.500 Nm;

Massima Accelerazione oltre 400Km/h , parliamo di un passaggio da 0 a 100Km/h in 1.9 secondi;

per Kg; 4 posti , con sedili in memory form;

, con sedili in memory form; Porte di ricarica USB , schermi sia per i sedili posteriori sia per quelli anteriori;

, sia per i sedili posteriori sia per quelli anteriori; 11 altoparlanti che garantiscono una purezza del suono senza euguali;

La vettura inoltre, oltre alla grande potenza ed eleganza del suo design particolarmente areodinamico, risulta essere anche molto comoda e maneggevole alla guida. In quanto, la sua casa, ha deciso di dedicare la sua attenzione non solo ad un miglioramento delle sue capacità tecniche, ma anche di rendere la guida da parte dell’utente quanto più semplice e piacevole.

La sua produzione dovrebbe iniziare presumibilmente verso la fine del 2024, per poter essere già consegnata ai clienti all‘inizio del 2025.