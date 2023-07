Un voucher di 5 euro è disponibile subito per voi con il Prime Day 2023, l’evento estivo di Amazon Prime in cui tutti gli utenti avranno la possibilità di accedere a super offerte e prezzi super scontati, su una vasta categoria di prodotti.

L’Amazon Day si terrà dall’11 al 12 Luglio 2023, sull’ omonima piattaforma virtuale, e avrà una durata di circa 24 ore.

Tra le offerte da non perdere rientra il Voucher Deliveroo Plus. Ovvero un codice sconto di 5 euro che potrete utilizzare per i vostri ordini deliveroo, a partire da 25 euro.

Per partecipare all’evento è necessario essere clienti Amazon Prime, per cui basta effettuare semplicemente l’iscrizione.

Il voucher è valido dal momento in cui viene scaricato fino al 13 Agosto del 2023,e ne saranno disponibili circa 10.000. Tuttavia, considerata la grande attesa dell’evento è probabile che vi saranno tantissime richieste, quindi occhio all’ orologio per non perdete questa grande occasione di risparmio!

Voucher Deliveroo come ottenerlo

Per poter accedere ed utilizzare il codice voucher basta seguire alcuni semplici passaggi:

Innanzitutto bisogna iscriversi all’account Deliveroo. Se già in possesso basta effettuare l’accesso; Collegare il proprio account Amazon Prime a Deliveroo, per diventare cliente Deliveroo Plus; In seguito al checkout inserire il codice PRIMEDAY23, e avrete accesso al voucher di 5 euro, valido per per il primo ordine a partire da 25 euro.

Condizioni d’uso

Il voucher può essere utilizzato su un ordine superiore a 25 euro;

Può essere utilizzato una sola volta e per un singolo ordine;

e per Non è cedibile ad altri, rimborsabile o convertito in denaro;

ad altri, rimborsabile o convertito in denaro; Non può essere utilizzato su prodotti su cui valgono le limitazioni dell’età, come l’alcool.

Per altre informazioni più dettagliate potete visitare la pagina corrispondente su Amazon Day.