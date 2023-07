È da diverso tempo ormai che circolano in rete rumors ed indiscrezioni sulla prossima serie di tablet top di gamma del colosso sudcoreano Samsung, ovvero i prossimi Samsung Galaxy Tab S9. Abbiamo avuto modo ad esempio di scoprire in anteprima alcune delle presunte specifiche tecniche. Ora, però, sono emersi in rete quelli che potrebbero essere i prezzi di vendita ufficiali di tutti i nuovi modelli.

Samsung Galaxy Tab S9, rivelati in rete i possibili prezzi dei nuovi tablet

Va dunque ad aggiungersi un altro importante tassello riguardanti i prossimi tablet di punta del colosso sudcoreano Samsung. Come già accennato in apertura, infatti, in queste ore sono emersi quelli che sembrano essere i prezzi dei prossimi tablet dell’azienda.

A rivelare i possibili prezzi anche per il mercato europeo sarebbero stati alcuni database di un rivenditore di questi device. Stando a quanto riportato, il prossimo Samsung Galaxy Tab S9 avrà un prezzo di 929 euro nel taglio di memoria con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Ci dovrebbe essere anche una versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno, ad un prezzo però di 1049 euro.

100 euro in più, invece, per il Samsung Galaxy Tab S9+ sempre nel taglio di memoria con 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Prezzo poi ovviamente più alto per il modello più prestante, ovvero Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Quest’ultimo, nella versione sempre con taglio di memoria da 12/256 GB, dovrebbe infatti avere un prezzo di 1369 euro.

Insomma, si tratta di prezzi un po’ alti ma comunque in linea con quello che hanno da offrire questi device.