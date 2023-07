Dopo un primo lancio avvenuto lo scorso Febbraio nei primi paesi, giunge finalmente in Italia Meta Verified. Questo strumento è stato ideato per aumentare la visibilità dei creator sulle piattaforme Facebook e Instagram. Meta Verified include un badge di verifica, una vera e propria protezione proattiva dell’account e soprattutto il supporto, per ora limitato alla lingua inglese. Il servizio è esclusivamente disponibile per gli utenti maggiorenni e non è al momento attivabile dagli account aziendali.

Esso potrebbe portare ad una svolta dopo le lamentele avute dai content creator sul funzionamento e sulla diffusione dei loro contenuti, soprattutto su Instagram.

Che cos’è Meta Verified?

Metà Verified è per l’appunto un servizio che offre diverse funzioni:

La Conferma dell’autenticità dell’account attraverso un badge di verifica che si ottiene inserendo dapprima il documento di identità e, se disponibile, di un video selfie che in pratica verifichi il vostro volto;

dell’account attraverso un che si ottiene inserendo dapprima il documento di identità e, se disponibile, di un video selfie che in pratica verifichi il vostro volto; Un monitoraggio proattivo dell’account per impedire il furto d’identità, richiedendo l’autenticazione a due fattori;

proattivo dell’account per impedire il furto d’identità, richiedendo l’autenticazione a due fattori; Un aiuto online da persone reali per risolvere tutti i tipi di problemi collegati al proprio account, ma come detto in precedenza soltanto in lingua inglese;

da persone reali per risolvere tutti i tipi di problemi collegati al proprio account, ma come detto in precedenza soltanto in lingua inglese; Delle funzioni esclusive, come adesivi su Storie e Reels e 100 stelle al mese su Facebook per mostrare il proprio supporto ed aumentare la cooperazione tra la community di creators.

Il servizio può inoltre essere acquistato su Facebook e Instagram ai successivi prezzi:

Da Facebook web : a 13,99 euro al mese (non ancora disponibile su Instagram web);

: a 13,99 euro al mese (non ancora disponibile su Instagram web); Da Facebook e Instagram per iOS e Android: 16,99 euro al mese.

C’è un piccolo dettaglio: il prezzo è relativo ad una sola piattaforma. Se desidererete avere Meta Verified attivo su entrambi i vostri account social, dovrete acquistare due abbonamenti separati.

Come si fa a scaricarlo?

Basterà andare su Instagram o Facebook nella sezione “impostazioni” poi passare a “centro gestione account” e infine cliccare su “Meta Verified”. Ovviamente sarà poi necessario selezionare il metodo di pagamento che ricordiamo essere mensile e fornire il documento d’identità eventualmente il video selfie per ricevere l’approvazione del proprio abbonamento.

Ci sono però dei prerequisiti da rispettare per poter scaricare questo nuovo servizio:

avere più di 18 anni;

avere un profilo pubblico o privato associato al proprio nome completo e con l’immagine del profilo che mostra il viso;

avere abilitata l’autenticazione a due fattori:

soddisfare i requisiti minimi di attività (es.: aver già pubblicato post);

avere un documento di identità con nome, cognome e foto corrispondenti al profilo;

rispettare le condizioni d’uso e gli standard della comunità.

Cosa ne pensate? Sarà davvero un servizio utile o è solo un tentativo di riprendere popolarità? Presto lo scopriremo