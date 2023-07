I rumor arrivati da qualche ora sul web stanno parlando in maniera abbastanza insistente delle nuove colorazioni per i nuovi iPhone 15. Più in particolare si starebbe discutendo di un colore mai visto prima che sarà attribuito alle varianti Pro.

Dopo aver visto il blu Pacifico e il viola scuro rispettivamente con i modelli 13 Pro e 14 Pro, dovrebbe essere la volta del Dark Sienna. Si tratterebbe di un rosso scuro quasi tendente al bordeaux che alcuni colleghi oltre oceano darebbero per certo sui nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max.

Si tratterebbe della prima volta che Apple dovesse ritrovarsi a scegliere un rosso diverso dal Product Red.

iPhone 15: le specifiche e le indiscrezioni arrivate fino ad oggi

Per quanto riguarda i nuovi iPhone 15, il quadro sembra essere parzialmente già delineato, nonostante manchino circa due mesi al suo arrivo. I nuovi smartphone di Apple dovrebbero arrivare con qualche novità interessante dal punto di vista hardware, soprattutto per quanto concerne l’autonomia.

Gli utenti che acquisteranno un dispositivo della nuova gamma iPhone 15, potranno contare su una batteria nettamente più capiente. Stando infatti a quanto riportato dalle ultime notizie, l’azienda avrebbe deciso di aumentarne il quantitativo di mAh. L’obiettivo principale è quello di fornire un’autonomia che arrivi ben oltre la solita giornata, cosa che ad oggi solo il 14 Pro Max concede.

Per quanto riguarda invece il processore, con tutta probabilità Apple punterà sul nuovo SoC A17 Bionic. Si parla inoltre insistentemente anche della connettività ad internet mediante satellite, un po’ come accade già con le chiamate e i messaggi utili in situazioni di emergenza.