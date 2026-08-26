Aldi, friggitrice ad aria da 9,1 litri a 49 euro e rasoi a 9,99

Chi tiene d’occhio i volantini del discount ha di che divertirsi: Aldi apre la settimana con una friggitrice ad aria da 49 euro e, soprattutto, con tre rasoi elettrici a 9,99 euro l’uno. Prezzi che, per la categoria, fanno un certo effetto. Le offerte partono da oggi 24 agosto e riguardano prodotti a marchio Ambiano, la linea di piccoli elettrodomestici che ormai compare con regolarità tra le proposte della catena.

Il pezzo forte, almeno per dimensioni, è la friggitrice ad aria calda Combi Zone. Non è la solita macchinetta compatta da monolocale: il cestello arriva a 9,1 litri, il che la colloca senza troppi giri di parole nella fascia delle famiglie numerose o di chi cucina per gli ospiti senza doversi organizzare in due turni. La potenza dichiarata è di 2.600W, alimentazione 220-240V a 50Hz.

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Un cassetto grande che all’occorrenza diventa due

La caratteristica più interessante di questa friggitrice ad aria è la possibilità di dividere il cassetto in due sezioni indipendenti, ognuna con la propria temperatura. Tradotto in pratica: patatine da una parte e pesce dall’altra, senza che i sapori si mescolino e senza aspettare che finisca la prima cottura per avviare la seconda. Chi preferisce sfruttare tutto lo spazio in un colpo solo può ovviamente lasciare il vano unico e regolare le due camere insieme.

Il controllo passa da un pannello touch LED con 10 programmi già impostati, pensati per coprire le preparazioni più frequenti: patatine fritte, pollo, bistecca, gamberi, torta, verdure, pesce, spiedino Kebab, surgelati ed essiccatura. Quest’ultima è una funzione che spesso viene ignorata ma che torna comoda per frutta e erbe aromatiche. La temperatura si muove tra 40 e 200 gradi con incrementi di 5 gradi, quindi c’è margine per lavorare di precisione e non solo per buttare dentro il cibo e sperare bene. Completano la dotazione il preriscaldamento, il mantenimento del calore per chi arriva a tavola in ritardo e un sistema anti surriscaldamento. La garanzia dichiarata è di 3 anni, dettaglio non banale su un prodotto venduto sotto i 50 euro.

Rasoi elettrici Ambiano a 9,99 euro

L’altra metà dell’offerta riguarda la cura personale. Aldi propone tre modelli di rasoio elettrico, sempre a marchio Ambiano, tutti allo stesso prezzo di 9,99 euro. Una cifra che di fatto avvicina questi apparecchi al costo di una confezione di lamette usa e getta, con la differenza che qui si parla di dispositivi elettrici pensati per durare nel tempo.

La logica dei tre modelli è quella di coprire esigenze diverse, così che ognuno possa scegliere quello più adatto alla propria routine invece di adattarsi a un unico prodotto standard. Restano comunque prodotti da discount, con tutto quello che comporta in termini di aspettative, ma a quella cifra il ragionamento sul rapporto tra spesa e resa si fa piuttosto rapido. Come sempre con le promozioni dei discount, vale la solita regola non scritta: le quantità nei punti vendita sono limitate e i prodotti più richiesti tendono a sparire nei primi giorni. Il volantino è valido a partire da oggi e riguarda l’assortimento disponibile nei negozi, non un catalogo permanente. Chi punta alla friggitrice ad aria da 9,1 litri farebbe bene a muoversi senza troppa calma, perché è storicamente uno degli articoli che genera più traffico tra gli scaffali della catena.