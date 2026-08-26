Nintendo Switch 2, il bundle con Sports Resort dal 22 ottobre

Chi aspettava un motivo concreto per portarsi a casa Nintendo Switch 2 potrebbe averlo trovato: il bundle che abbina la console a Nintendo Switch Sports Resort arriva ufficialmente il 22 ottobre 2026, con dentro anche una copia digitale del gioco e tre mesi di abbonamento online. Stessa data del lancio del titolo sportivo, che resterà un’esclusiva della nuova macchina. Un pacchetto pensato per chi non ha ancora fatto il salto generazionale e vuole partire subito con qualcosa di immediato, da giocare in compagnia, senza tutorial infiniti o menu da studiare.

Il contenuto della confezione è semplice da riassumere. C’è la console Nintendo Switch 2, c’è la versione digitale completa di Nintendo Switch Sports Resort e ci sono tre mesi di abbonamento Nintendo Switch Online, quello che serve per giocare in rete e accedere al catalogo dei classici. Niente edizioni speciali della console, niente colorazioni particolari annunciate: la formula punta tutto sulla convenienza e sulla comodità di trovare tutto già pronto.

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Nintendo Switch 2: ritorno a Wuhu Island, sedici anni dopo

L’ambientazione è una citazione dichiarata. Sports Resort riporta i giocatori su Wuhu Island, la stessa isola tropicale immaginaria che aveva fatto da sfondo a Wii Sports Resort nel 2009. Una scelta che parla soprattutto a chi quelle estati davanti alla Wii se le ricorda bene, ma che funziona anche come cornice leggera per chi arriva adesso.

Le discipline incluse sono dodici e coprono un ventaglio piuttosto ampio: boxe, ping pong, tiro con l’arco, tennis, pallavolo, bowling, basket, golf, braccio di ferro con i pollici, skateboard, moto d’acqua e aereo a elica. Un mix di sport classici e trovate più bizzarre, con quella componente di varietà che nelle serate tra amici fa la differenza.

Il cuore dell’esperienza restano i controlli di movimento. Nintendo ha confermato che i Joy Con 2 vengono usati come racchette, archi e pagaie, quindi il gesto fisico torna al centro del gameplay invece di limitarsi a qualche scorciatoia. È la stessa filosofia che aveva reso Wii Sports un fenomeno da salotto, riproposta con hardware decisamente più moderno.

Prezzi, taglio del file e disponibilità

Sul fronte pratico, il gioco sarà disponibile dal 22 ottobre sia in digitale sia in formato fisico, ma solo ed esclusivamente su Nintendo Switch 2. Nessuna versione per la console di prima generazione, quindi. La scheda ufficiale indica un peso di circa 16 GB, una dimensione tutto sommato contenuta per gli standard attuali, il che significa che chi opta per il digitale non dovrà svuotare mezza memoria interna per farlo entrare.

Il bundle viene proposto a circa 490 euro, una cifra che comporta un risparmio di circa 26 euro rispetto all’acquisto separato dei due prodotti. Non è uno sconto clamoroso, va detto, ma sommato ai tre mesi di abbonamento inclusi il conto torna. Per riferimento, la console da sola viaggia attorno ai 415 euro, mentre il gioco venduto singolarmente si aggira sui 55 euro.

La logica commerciale è abbastanza trasparente: Nintendo prende il suo titolo più “familiare” e lo usa come porta d’ingresso verso la nuova piattaforma, esattamente come aveva fatto ai tempi con l’accoppiata console più gioco sportivo. Chi possiede già Nintendo Switch 2 potrà ovviamente comprare Sports Resort separatamente, in negozio o sull’eShop, dallo stesso giorno.

Il 22 ottobre 2026 diventa quindi una data doppia sul calendario Nintendo, tra il debutto del gioco e l’arrivo del pacchetto che lo accompagna. Le prenotazioni seguiranno i canali abituali, con la confezione che include tutto quanto elencato senza contenuti aggiuntivi annunciati al momento.