Iliad TOP 230, 230 GB in 5G e chiamate illimitate a 9,99 euro

Con la fine di agosto ormai alle porte, Iliad TOP 230 arriva sul mercato come la nuova offerta mobile dell’operatore francese pensata per chi consuma tanti giga ma non ha voglia di superare i dieci euro al mese. Attivabile da oggi e fino alle ore 15:00 del 29 ottobre 2026, mette insieme minuti, messaggi e una dotazione dati in 5G piuttosto generosa, il tutto a 9,99 euro mensili.

Il pacchetto è di quelli che si spiegano in fretta, senza asterischi nascosti o soglie strane da tenere a mente. Chiamate senza limiti verso tutti i numeri italiani e dell’Unione Europea, con supporto VoLTE, più minuti illimitati dall’Italia verso numerosi fissi internazionali e verso i numeri mobili di Stati Uniti e Canada. Gli SMS sono illimitati verso tutti, in Italia e in UE. E poi il piatto forte, ovvero 230 GB di traffico dati in 5G per la navigazione nazionale, ai quali si aggiungono 18 GB dedicati al roaming in Europa.

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Iliad TOP 230: costi, attivazione e la promessa del prezzo bloccato

Per i nuovi utenti è previsto un contributo di attivazione una tantum da 9,99 euro, cifra identica al canone mensile. Chi invece è già cliente Iliad può passare alla nuova tariffa in upgrade, a patto di provenire da un’offerta con costo mensile inferiore o uguale. Resta valida la linea abituale dell’operatore su questo fronte, con la promessa di zero rimodulazioni e un prezzo che non cambia nel tempo, quello che in casa Iliad chiamano da sempre prezzo per sempre.

Vale la pena ricordare che una tariffa da almeno 9,99 euro al mese apre la porta anche allo sconto sulla rete fissa. Chi attiva Iliad TOP 230 può quindi accedere alle condizioni agevolate su Iliadbox e Iliadbox super, con il canone della fibra che scende a 22,99 euro al mese invece dei 26,99 previsti, oppure a 29,99 euro al mese al posto di 34,99 per la versione più performante. Uno sconto che si applica agli utenti mobile dell’operatore e che, sui dodici mesi, incide parecchio sul totale.

Iliadclub e il bonus sui giga per chi ha anche la fibra

C’è poi un ulteriore livello, quello pensato per le famiglie o comunque per chi gestisce più SIM sotto lo stesso tetto. Chi ha attiva una linea fibra e un’utenza mobile Iliad collegata al metodo di pagamento automatico della linea fissa può creare il proprio Iliadclub, invitando fino a quattro SIM Iliad a farne parte. Il vantaggio, in questo caso, riguarda direttamente il traffico dati: si sbloccano 500 giga al mese per navigare da mobile, una soglia che di fatto rende il tema consumo un problema quasi teorico.

L’attivazione avviene direttamente dal sito ufficiale dell’operatore, con la procedura consueta che richiede pochi minuti e la verifica dell’identità. La finestra temporale, come detto, non è illimitata: la promozione resta disponibile fino alle ore 15:00 del 29 ottobre 2026, dopodiché uscirà dal listino salvo eventuali proroghe.

Il posizionamento di TOP 230 è abbastanza leggibile. Sotto la soglia psicologica dei dieci euro l’operatore piazza una quantità di dati che fino a poco tempo fa apparteneva a tariffe ben più costose, e lo fa mantenendo la struttura semplice che ne ha caratterizzato l’approccio commerciale fin dall’arrivo in Italia. Nessun vincolo di permanenza, nessun rincaro programmato, nessuna clausola che scatta dopo qualche mese.

Per chi arriva da un altro operatore la procedura di portabilità è integrata nel processo di sottoscrizione, mentre chi è già dentro l’ecosistema Iliad dovrà semplicemente verificare che la propria offerta attuale rientri nei parametri previsti per il passaggio. I 18 GB riservati al roaming europeo completano il quadro per chi viaggia con una certa frequenza dentro i confini dell’Unione, senza dover ogni volta ricalcolare quanto traffico resta a disposizione.