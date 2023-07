WiFi Calling è un servizio di chiamate che sta avendo, nell’ultimo periodo, un notevole successo. Tanto che, sempre più operatori, cercano di predisporre questa funzione per le proprie promozioni.

Per WiFi calling si intende la possibilità dell’utente di poter ricevere ed effettuare telefonate utilizzando non la rete fissa o quella mobile, bensì la connessione wi-fi disponibile.

Questa funzione era già stata resa disponibile da alcune applicazioni come per esempio WhatsApp, Facebook. Tuttavia le chiamate che avvengono tramite queste piattaforme presentano comunque dei disturbi di fondo, non sono esattamente limpide, e la voce può arrivare disturbata, inoltre, molto spesso si assiste a delle cadute di linea improvvise.

WiFi calling la soluzione che aspettavi

Dunque il WiFi calling, risulta essere una soluzione estremamente efficiente. Soprattutto in quelle situazioni in cui vi è un disturbo della linea o magari non vi è copertura di rete. Infatti, nel momento in cui si intende effettuare una chiamata, il dispositivo fa una sorta di paragone tra il livello di copertura di rete e la connessione WiFi disponibile, e in base a quella che risulta essere più potente, al momento, viene fatta la telefonata.

Sempre più operatori, come abbiamo appunto detto, cercano di introdurre questa nuova funzione nelle loro offerte.

È un esempio particolare il leader delle telecomunicazioni TIM, che introduce TIM Voce WiFi.

WiFi calling, inoltre non prevede alcun costo aggiuntivo, ne’ l’installazione di qualche app particolare. In quanto, essa, risulta essere presente gratuitamente sulle offerte proposte dall’ operatore telefonico.

Il suo funzionamento ricorda molto quello dell’hotspot del cellulare. Naturalmente per accedere a questa nuova funzione bisogna avere un’offerta attiva di internet disponibile sia su rete fissa che mobile.

Al fine di garantire che tale servizio sia accessibile ad un maggior numero di dispositivi, i nuovi smartphone verranno studiati proprio per garantire la compatibilità con tale funzione.