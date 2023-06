Nanoleaf ha svelato un nuovo prodotto che farà la gioia di tutti i gamer e gli streamer oltre a tutti gli utenti che hanno voglia di illuminare la propria postazione in un modo innovativo. Ecco nascere Nanoleaf 4D, una soluzione pensata per portare l’intrattenimento oltre lo schermo.

Il kit permette di coordinare e sincronizzare i colori presenti sullo schermo con le strisce LED. In questo modo, l’illuminazione ambientale si adatterà ai contenuti riprodotti su schermo, creando una maggiore continuità ed immersività.

Per ottenere questo risultato, il kit Nanoleaf 4D è composto da una telecamera Screen Mirror da utilizzare sugli schermi. A questa si aggiungono la striscia luminosa a LED regolabile e dimmerabile. L’unione di questi due elementi permette di sincronizzare i colori dello schermo con il LED.

Nanoleaf 4D è la nuova soluzione smart pensata per monitor e TV che punta ad offrire un’esperienza immersiva e un’illuminazione personalizzata

Il brand ha scelto di puntare sull’effetto “4D” per rendere l’esperienza ultra-immersiva. La retroilluminazione dei monitor amplia la percezione sensoriale durante la visione dei film o quando si è impegnati con il proprio videogioco preferiti.

Al fine di rendere ancora più completa l’esperienza di intrattenimento, è possibile attivare la funzionalità “Sync+” nell’app Nanoleaf. In questo modo si potranno estendere gli effetti di sincronizzazione dello schermo alle oltre 50 luci Nanoleaf RGB della gamma tra cui le Shapes, Lines ed Essentials.

Sul sito ufficiale del produttore Nanoleaf 4D è già disponibile per il preordine. I kit realizzati sono due, uno compatibile per i monitor e le TV fino a 65 pollici e il secondo pensato per diagonali più grandi, fino ad 85 pollici. Il prezzo di lancio per la prima versione è fissato a 99,99 euro mentre la seconda si sale fino a 129,99 euro.