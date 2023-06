In questi ultimi anni abbiamo assistito al diffondersi di smartphone dal display sempre più grande ma non tutti hanno apprezzato la nuova moda e continuano ad esserci pareri discordi circa la comodità d’utilizzo dei dispositivi di grandi dimensioni. Proprio ciò ha indotto alcune aziende a proporre anche dei dispositivi compatti. Anche Apple ha dimostrato il suo interesse nei confronti degli smartphone di piccole dimensioni proponendo i suoi iPhone mini che, pur avendo riscosso un successo non indifferente, sono stati presto eliminati.

L’ultima generazione di iPhone non ha avuto tra le sue componenti un modello mini e molto probabilmente non avremo più la possibilità di assistere al ritorno della serie, anche se parecchie voci hanno affermato che potrebbe essere sostituito da un futuro iPhone SE con display da 5,4 pollici. Di certo Apple mira adesso a rendere quanto più accattivanti i quattro membri della famiglia di iPhone 15 che, stando a quanto affermato da Phonearena.com, potrebbe vantare il modello Pro Max migliore di sempre.

iPhone 15 Pro Max: Apple potrebbe creare il top di gamma migliore degli ultimi tempi!

Avendo abbandonato la linea di iPhone mini, Apple riversa ora tutte le sue aspettative sui modelli di punta e, in particolar modo, sul dispositivo Pro Max, che vanta un display più ampio e prestazioni di alto livello. L’obiettivo del colosso è quello di proporre, da ora in poi, quattro iPhone ognuno con caratteristiche differenti così da rendere ogni modello evidentemente diverso dall’altro.

Lo scorso anno i nostalgici dei dispositivi compatti ma appassionati del mondo Apple hanno dovuto optare per la versione standard o per il modello Pro (entrambi con display da 6,1 pollici) ma quest’anno anche i più scettici potrebbero aver voglia di acquistare l’iPhone 15 Pro Max.

Secondo Martin Filipov di PhoneArena.com, Apple proporrà il suo top di gamma migliore di sempre. L’iPhone 15 Pro Max sarà molto più leggero ed ergonomico del suo predecessore grazie alla struttura in titanio e avrà un display con cornici ancora più sottili.

Inoltre, rispetto ai modelli con display da 6,1 pollici o ai precedenti iPhone 12 o 13 mini con display da 5,4 pollici, offrirà non pochi vantaggi durante la visione di film o video. Molto probabilmente il melafonino di punta accoglierà anche un nuovo sensore fotografico con zoom periscopico che lo renderà in grado di competere con i migliori in commercio.

Se si è dunque tentati dall’idea di abbandonare i display compatti, scegliere iPhone 15 Pro Max potrebbe sembrare un azzardo ma senza alcun dubbio ne varrà la pena!