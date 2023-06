Noco Genius 5EU, il caricabatterie Intelligente in offerta su Amazon

Speriamo non capiti mai a nessuno ma può essere che, accendendo la macchina o qualsiasi altro veicolo, la batteria non dia più segni di vita.

In questo caso il prodotto che ci occorre è una batteria intelligente portatile, che possa darci una mano a riavviare la nostra batteria. Amazon sta proponendo una batteria intelligente Noco Genius 5 EU ad un prezzo scontato.

Noco Genius 5 EU: batteria intelligente scontata su Amazon

La batteria in questione è stata progettata per l’uso con batterie acide al piombo da 6 e 12 volt per veicoli, imbarcazioni, batterie a ciclo profondo, incluse le batterie flooded (umide), al gel, agm e batterie senza manutenzione e anche agli ioni di litio.

Un sensore termico integrato rileva la temperatura ambiente e modifica la ricarica al fine di evitare il sovraccarico in condizioni di clima torrido e il sottocarico in condizioni di clima freddo. Semplice da configurare e usare: il dispositivo plug-in consente di collegare la batteria, selezionare la modalità di ricarica e avviare; un carica batteria interamente automatico da usare tutto l’anno e senza il benché minimo problema.

Funziona con tutti i tipi di batterie, gel, AGM, ioni di litio, start stop e tutti i principali marchi professionali come BMW, Mercedes Benz, Harley Davidson, KTM, Ducati, Honda, Vespa, Triumph, MV Agusta e altro ancora. Il prezzo proposto su Amazon è di 78.76 euro invece di 110.95 euro, scontata del 29%. Andate a dare un’occhiata alla pagina ufficiale della piattaforma!.