Una delle truffe più pericolose degli ultimi tempi, oltre al phishing, prende il nome di SIM swap, ad oggi ha purtroppo colpito decine di migliaia di utenti in tutto il mondo, e sembra essere difficile da contrastare, nonostante comunque si possano attivare importanti contromisure.

Il malvivente, nel momento in cui sceglie la propria vittima, controlla i profili social network per raccogliere più informazioni possibili, in questo modo ha la possibilità di scoprire tutto il possibile e le eventuali risposte alle domande di sicurezza. Dopo aver compiuto un’analisi iniziale delle possibilità di successo, invia all’operatore telefonico una richiesta di sostituzione SIM (inserendo una scusa qualsiasi), e rispondendo alle domande con le informazioni raccolte in precedenza.

SIM Swap: il rischio è per tutti

Superato questo scoglio, ovvero nel momento in cui il malfattore dovesse effettivamente appropriarsi del numero di telefono della vittima, tutto sarebbe in discesa, poiché potrebbe ottenere i dati di accesso al conto corrente, sfruttando il solito meccanismo di phishing, per arrivare così al furto di tutto ciò che è contenuto nello stesso, poiché il messaggio dell’autenticazione a due fattori verrebbe recapitato direttamente via SMS al numero collegato (di cui adesso è effettivamente in possesso).

Una truffa potenziale molto pericolosa che potrebbe a conti fatti colpire qualsiasi utente in Italia, il consiglio è di prestare sempre molta attenzione a ciò che viene condiviso in rete, basta davvero poco per una brutta sorpresa.