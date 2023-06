Spider-Man: Across the Spider-Verse, ti sveliamo tutti i particolari che (forse) non hai notato

L’Uomo Ragno torna ancora una al cinema con il nuovo Spider-Man: Across the Spider-Verse. Il secondo capitolo della saga dedicata a Miles Morales e al Ragno-Verso proietta gli spettatori in un mondo popolato da tantissime Spider-Persone pronte a salvare il Multiverso.

Con Spider-Man: Across the Spider-Verse, gli sceneggiatori si sono trovati a dover raccoglie la pesante eredità della precedente pellicola. Nonostante fosse difficile fare meglio in termini di qualità della storia e delle animazioni, il risultato finale è assolutamente eccezionale e carico di emozioni.

Considerando il tema del Multiverso, in questo film d’animazione non potevano mancare tantissime citazioni ed easter-egg. In questo articolo andremo ad analizzarne alcuni che forse sono sfuggite agli spettatori e che rendono ancora più immersiva la pellicola.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è una pellicola piena di citazioni, per questo vi svegliamo i principali easter-egg nascosti all’interno del film

The Lego Movie

La sceneggiatura di Spider-Man: Across the Spider-Verse è stata curata da Phil Lord e Christopher Miller. I due sceneggiatori sono stati anche i registi di The LEGO Movie e The LEGO Movie 2 – Una nuova avventura. Ecco quindi spiegato come mai, uno degli universi mostrati è proprio realizzato in stile LEGO.

J.K Simmons interpreta J. Jonah Jameson

Sempre all’interno dell’universo LEGO si può vedere J. Jonah Jameson, il direttore del Daily Bugle. Nella versione orginale, il personaggio è doppiato da J.K Simmons, attore che ha interpretato il personaggio in tutti i film dedicati all’Uomo Ragno.

Doctor Strange e gli eventi di Terra-199999

Durante un dialogo sul Multiverso, that Kingpin and his super collider created a massive hole in the multiverse, Spider-Man 2099 (Miguel O’Hara) cita “Doctor Strange e il piccolo nerd di Terra-199999″. Si tratta di un chiaro riferimento agli eventi di Spider-Man: No Way Home e al Marvel Cinematic Universe (MCU).

Venom

Quando La Macchia inizia ad esplorare i vari universi tra cui può viaggiare, finisce anche all’interno di un piccolo market. Dall’altro lato del portale troviamo la signora Chen, personaggio che appare nei film dedicati a Venom. La reazione del personaggio non è affatto sconvolta, considerando che nei film conosce molto bene sia Eddie Brock che Venom, quindi è abituata ad eventi assurdi.

Spider-Man e PlayStation 5

Mentre Miles Morales sta rientrando nel proprio alloggio, si incontra con Ganke che sta giocando con la propria PlayStation 5. Sullo schermo della TV si può vedere chiaramente che il coinquilino di Miles sta giocando al titolo di Spider-Man realizzato da Insomniac Games.

Donald Glover nei panni di Prowler

Tra i vari cattivi imprigionati dalla Spider Society, spicca anche un personaggio in live action. Si tratta di Donald Glover che interpreta Prowler ed è un chiaro riferimento a Spider-Man: Homecoming. L’attore, infatti, ha interpretato Aaron Davis (alter ego di Prowler) nella pellicola MCU confermando l’evoluzione che ha avuto nel corso del tempo.

Andrew Garfield e Tobey Maguire

Dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home, il concetto di Multiverso è arrivato anche nel MCU. Sia Andrew Garfield che Tobey Maguire sono presenti anche in questa pellicola con riferimenti diretti. Mentre Miguel O’Hara sta parlando a Miles Morale, sullo sfondo si possono notare due immagini che raffigurano i due attori alle prese con la perdita che ha plasmato il loro destino da Uomo Ragno.