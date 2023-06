Lo sviluppo di Star Citizen costa il triplo di qualsiasi altro titolo su PS o XBOX

Da quanto che non si sente parlare di Star Citizen? Sembrava che stesse per diventare realtà, e invece sono già passati molti anni. Ma cosa sta succedendo e quanto tempo ci vuole per terminare lo sviluppo?

Secondo i dati acquisiti da PlayerAuctions, solo per procedere con lo sviluppo del gioco ci sono voluti 590 milioni di dollari. Per fare un confronto veloce: Grand Theft Auto V è costato 137 milioni di dollari, Red Dead Redemption 2 circa 170 milioni di dollari e Cyberpunk 2077 sui 174 milioni.

E come se non bastasse, ricordiamo che il gioco non è terminato, quindi questa cifra è ancora da definire. Star Citizen in principio era un progetto nato su Kickstarter. Appena nato, i dev che iniziarono a sviluppare il mondo riuscirano subito a raccogliere circa 6,2 milioni, arrivando poi nel 2014 a raggiungere quasi 40 milioni e vincendo dei premi a riguardo.

Ecco perchè i fan sono rimasti delusi

Ma nonostante questo, manca ancora un prodotto finale degno dei soldi e degli investimenti che sono stati portati avanti.

A loro discolpa, gli sviluppatori sostengono che Star Citizen sta continuando a crescere nel modo giusto, e credono che a breve venga rilasciata una versione commerciale, anche se non hanno fornito nessuna data precisa.

Ma ricordiamo che tutto è iniziato undici anni fa, e oggi nonostante le promesse ci ritroviamo davanti un prodotto che non assomiglia assolutamente un gioco, ma più ad un bancomat. Anni fa provarono anche a lanciare una versione free che ti catapultava nel “mondo” per 2 giorni, ma non ha riscosso molto successo dato che c’è poco da fare.