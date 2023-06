Android è letteralmente sotto attacco, data la grandissima diffusione del sistema operativo su miliardi di dispositivi in tutto il mondo, è davvero facilissimo incappare nella presenza di un’app malevola o pronta a rubare tutti i dati sensibili dei consumatori che effettivamente l’hanno installata sul proprio dispositivo mobile.

In questi giorni Bitdefender, una nota società di cyber sicurezza, ha pubblicato un interessante report nel quale mette in allerta i consumatori dalla presenza di minacce sempre più insistenti. Secondo quanto definito, infatti, una massiccia presenza di malware si nasconde all’interno di ben 60’000 app disponibili per Android.

Android è sotto assedio, ecco cosa sta succedendo

Il Google Play Store, come più volte vi abbiamo riportato nel corso dei mesi e degli anni, è l’unico porto sicuro su cui fare effettivo affidamento in fase di installazione di una qualsiasi applicazione Android, in quanto gode di un firewall e di controlli di sicurezza decisamente selettivi.

La maggior parte delle app malevole, spiega Bitdefender, è presenti su store differenti o ancora peggio si tratta di software “moddati”, modificati appositamente per permettere l’accesso a determinati giochi, o anche a servizi molto utilizzati, come Tiktok, VPN gratuite, Netflix, YouTube e similari.

Sono tutti software che non si trovano sul Play Store, proprio perché i tool di sicurezza le hanno respinte, o le rimuovono in tempi brevissimi. Ad oggi gli Stati Uniti sono i più colpiti da questa campagna, infatti gli utenti coinvolti del paese a stelle e strisce sono oltre il 55% (l’Italia l’1,93% del totale).