TIM, grazie al Voice Over Wifi il modo di effettuare chiamate cambierà totalmente

L’evoluzione del mondo della telefonia è in pieno svolgimento, con TIM che introduce la funzionalità Voce WiFi, unendo due mondi precedentemente separati: la telefonia mobile e il WiFi. Questa innovazione consente ai clienti di utilizzare il proprio cellulare in modo ottimale, indipendentemente dalla tecnologia di rete sulla quale la voce viene trasmessa.

TIM: in cosa consiste l’innovazione?

La funzionalità Voce WiFi di TIM è particolarmente utile in situazioni in cui il segnale mobile può essere limitato, come in edifici con ostacoli fisici che bloccano il segnale. In questi casi, la soluzione “Voice Over WiFi” è ideale. Tale tecnologia consente di utilizzare il segnale WiFi di casa o dell’ufficio per trasmettere la voce, migliorando l’autonomia del dispositivo e riducendo le emissioni di particolato.

Il funzionamento di TIM Voce WiFi è semplice e non richiede alcuna azione da parte del cliente. Quando lo smartphone compatibile è connesso a una rete WiFi di TIM o di qualsiasi altro operatore, la voce viene automaticamente veicolata tramite VoIP, ignorando completamente la rete mobile tradizionale. Questo servizio è gratuito, senza canone di attivazione, e può essere attivato da tutti i clienti mobili di TIM, sia privati che aziendali.

TIM Voce WiFi è anche compatibile con le connessioni WiFi che utilizzano la tecnologia mobile FWA e satellitare, rendendola la scelta ideale per chi desidera “equipaggiare” la propria casa di vacanza e dimenticarsi dei problemi di connettività. L’abbinamento di una buona rete mobile con una buona rete WiFi (supportata da una connessione in fibra ottica, ADSL o altro) porterà il tuo smartphone a poter usufruire sempre del miglior segnale possibile, garantendo chiamate costantemente limpide, stabili ed efficienti.

Dunque, per utilizzare TIM Voce WiFi, è necessario avere uno smartphone compatibile con lo standard Voice Over WiFi (VoWiFi). La lista dei telefoni compatibili è in costante aggiornamento, con l’aggiunta di nuovi modelli come i Samsung della gamma S22 ed S23, gli Xiaomi della Serie 12 e 13 e i Motorola di ultima generazione.