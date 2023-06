TIM attira tantissimi utenti all’attivazione di nuove SIM ricaricabili, con tanto di offerte speciali e di prezzi bassi, con un regalo più unico che raro, infatti sarà possibile avere accesso al doppio dei giga, con un semplice trucchetto, a cui potranno accedere tutti coloro che richiederanno la promo.

La promo, di cui vi parleremo nel dettaglio nell’articolo, presenta comunque un limite di accesso, in altre parole gli utenti la potranno richiedere solamente se si trovano in determinate condizioni, come uscita da un MVNO, con annessa portabilità obbligatoria del numero di telefono originario.

Iscrivetevi subito a questo canale Telegram, dove potrete avere accesso alle offerte Amazon, i codici sconto gratis e tantissimi coupon esclusivi.

TIM, una sorpresa assurda vi attende

Il nome della promo è TIM Powr Supreme Easy, ha un costo effettivo di soli 7,99 euro, con pagamento diretto sul conto corrente bancario o carta di credito, per riuscire ad avere la promo con il doppio dei giga.

Al netto di tutto questo, i regali non terminano qui, poiché il primo mese e l’attivazione sono completamente gratuiti, inizierete così a pagare dal secondo mese. Il bundle è comunque di altissimo livello, parliamo a tutti gli effetti di ben 150 giga di traffico dati alla massima velocità disponibile, passando anche per minuti e SMS illimitati, che potranno essere utilizzati senza problemi verso tutti.

La promozione di TIM può essere richiesta nei negozi sparsi per il territorio o anche sul sito ufficiale, così da essere sicuri di avere la massima possibilità di accesso ad una delle soluzioni più richieste e desiderate del momento attuale.