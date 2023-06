Rockstar Games ha annunciato maggiori dettagli per il nuovo DLC per GTA Online. L’espansione gratuita prenderà il nome di San Andreas Mercenaries e farà il proprio debutto il prossimo 13 giugno.

Gli utenti PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC potranno divertirsi a seminare caos e distruzione per tutta Los Santos. Grazie al DLC, sarà possibile diventare un membro della squadra di sicurezza privata per contrastare la crescente minaccia della Merryweather Security.

Con GTA Online: San Andreas Mercenaries sarà possibile unirsi al team del mercenario Charlie Reed per guidare la sua nuova squadra. Al comando dei Los Santos Angels, i giocatori dovranno completare i vari incarichi proposti per indebolire le forze dalla Merryweather Security.

Le missioni saranno sempre varie e dall’elevato potenziale distruttivo. Infatti, il DLC introdurrà nuovi veicoli pesantemente armati oltre a nuovi aerei ed elicotteri. Inoltre, verranno aggiornati anche i veicoli già presenti su GTA Online per fornire loro maggiore versatilità per le nuove missioni, oltre ad una potenza di fuoco rinnovata.

Il trailer pubblicato su YouTube permette di avere un primo assaggio di quelle che saranno le novità attese con GTA Online: San Andreas Mercenaries. Gli scontri a fuoco, gli assalti egli inseguimenti su terra, in mare o in cielo saranno la normalità nel nuovo DLC.

Le informazioni rilasciata dal team di Rockstar Games, al momento, sono molto limitate. Ulteriori dettagli dovrebbero arrivare nel corso della settimana in attesa della data di uscita prevista per il 13 giugno. Inoltre, il team di sviluppo comunicherà anche tutte le novità che verranno introdotte su GTA Online pensate per migliorare l’esperienza complessiva di gioco.