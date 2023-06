Microsoft Flight Simulator 2024, grazie al nuovo videogioco sarà possibile volare

Durante l’evento Xbox Games Showcase 2023, Microsoft ha annunciato la nuova generazione del suo popolare simulatore di volo, Microsoft Flight Simulator 2024. Sviluppato da Asobo, il gioco sarà disponibile su Xbox Series X|S e PC nel 2024 e sarà incluso al lancio su Xbox Game Pass.

Microsoft Flight Simulator 2024: le novità in arrivo

Il trailer di presentazione mostra una serie di attività diverse a cui i giocatori potranno dedicarsi, tra cui soccorso aereo, trasporto di merci e VIP, irrigazione di campi e gare di volo. Questa varietà di opzioni sembra indicare che il gioco offrirà un’esperienza di simulazione di volo ancora più completa e coinvolgente rispetto alle precedenti versioni. Inoltre, è stata annunciata un’espansione crossover di Microsoft Flight Simulator a tema Dune. Questo DLC, disponibile dal 3 novembre 2023, permetterà ai giocatori di pilotare l’iconico House Atreides Ornithopter, un veicolo volante visto nei film di Dune.

L‘Xbox Games Showcase è un evento estivo organizzato da Microsoft per presentare le principali novità in arrivo su Xbox Series X|S, PC e il servizio Game Pass. Si tratta di un appuntamento imperdibile per tutti i giocatori e in particolare per quelli che stanno aspettando l’uscita di Starfield, il GDR di Bethesda, che avrà uno spazio tutto dedicato nella seconda metà dello show. Tornando a Microsoft Flight Simulator 2024, questo promette di portare la simulazione di volo a un nuovo livello di realismo e coinvolgimento, grazie a una vasta gamma di attività e all’aggiunta di contenuti crossover come il DLC di Dune. Sarà interessante vedere come la comunità di giocatori accoglierà queste novità e come queste influenzeranno l’esperienza di gioco nel simulatore di volo più realistico sul mercato.