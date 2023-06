Microsoft, ChatGPT arriva su Bing ed Edge con tante nuove funzionalità

Microsoft ha recentemente annunciato l’introduzione di una nuova versione di Bing e Edge, caratterizzata dall’integrazione dell’intelligenza artificiale di ChatGPT. Questo aggiornamento include la chat vocale anche per la versione desktop, un’opzione molto apprezzata dagli utenti mobile. Attualmente, le lingue supportate sono l‘inglese, il giapponese, il francese, il tedesco e il mandarino, ma si prevede l’aggiunta di altre lingue in futuro.

Microsoft: tutte le novità

Microsoft ha iniziato a rendere Bing Chat disponibile anche sui browser di terze parti come Chrome e Safari, aumentando così la sua accessibilità. Altre novità includono l’aumento del numero di turni giornalieri a 300 e del numero massimo di turni di una chat a 30, oltre ad altri miglioramenti.

Microsoft ha anche annunciato l’introduzione di un nuovo widget Bing Chat per Android, che consente un accesso più diretto alla chat. Inoltre, ha rilasciato una nuova funzione Componi in SwiftKey, che genera testo in base ai parametri selezionati, come oggetto, tono del messaggio, formato e lunghezza. Questo può essere particolarmente utile per scrivere rapidamente un’e-mail a un fornitore di servizi chiedendo una risoluzione su un problema.

Un altro aggiornamento significativo è l’integrazione di Bing Search in ChatGPT, una piattaforma di plug-in comune con OpenAI e nuovi partner di plug-in, e l’integrazione estesa di Bing Chat tra i copiloti di Microsoft.

Siamo di fronte ad un passo importante per ampliare ulteriormente il modo in cui le persone possono interagire con la ricerca e il modo in cui gli sviluppatori possono sfruttare la piattaforma di intelligenza artificiale di Microsoft.