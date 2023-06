Finalmente sembra che sia arrivato il momento che tutti gli italiani (forse solo i più giovani) stavano aspettando. Dopo anni di tentativi ed integrazioni, sembra che l’app IO stia per diventare finalmente l’HUB ufficiale dove conservare tutti i tipi di documenti in formato digitale

Ad oggi, i cittadini erano tenuti ad usare app come PagoPA per effettuare il login al siti delle Pubbliche Amministrazioni. Per questo motivo, Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio per l’Innovazione ha deciso che l’app IO diventerà il nuovo portale digitale che contiene tutto questo.

Una rivoluzione per l’Italia e per l’Europa

Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio per l’Innovazione, lo ha annunciato pochi giorni fa alla Camera. Il discorso parlava del passaggio al digitale della Pubblica Amministrazione oltre che alla conversazione di tre documenti di identità: patente, tessera sanitaria e tessera elettorale.

Cosa cambia quindi rispetto a prima? Il portafoglio a questo punto sarà usato solo per contenere contanti, o biglietti da visita, dato che tutto sarà conservato sull’app IO, ovvero sul vostro smartphone.

Basterà quindi aprire l’applicazione e mostrare i documenti una volta richiesti dalla pubblica amministrazione.

Alessio Butti afferma che “entro la fine dell’anno ci sarà un ulteriore importante cambiamento positivo per la vita quotidiana di tutti gli italiani“. Una mossa che vuole inoltre dimostrare all’Europa che l’Italia è già avanti con la tabella di marcia.

E tra le novità interessanti, si prevede che in futuro saranno inviate anche notifiche legali all’app, inoltre anche le multe potranno essere visualizzate tramite smartphone.