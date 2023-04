App IO - presto agglomererà Patente, Tessera Sanitaria ed Elettorale

Il governo italiano ha recentemente salvato il sistema SPID, rinnovando le concessioni per gli Identity Provider. Tuttavia, il futuro dell’identità digitale nel paese sembra essere legato all’app Io della Pubblica Amministrazione, che si arricchirà presto con nuove funzionalità.

App IO: arrivano fresche novità direttamente dalla piattaforma

Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, ha annunciato in Commissione Affari Costituzionali alla Camera che l’app Io includerà a breve la Patente, la Tessera Sanitaria e la Tessera Elettorale in formato digitale. Questa mossa segna un passo importante verso la digitalizzazione dei servizi della Pubblica Amministrazione in Italia.

Butti ha dichiarato: “Stiamo lavorando per inserire tre importanti documenti all’interno del portafoglio digitale dell’App Io – l’applicazione per l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Si tratta della patente digitale, della tessera sanitaria e del voting pass, ovvero la tessera elettorale in formato digitale”. L’aggiunta di questi documenti rappresenta un “importante cambiamento positivo per la vita quotidiana di tutti gli italiani”, ha affermato. Tuttavia, la data di lancio dell’aggiornamento non è ancora nota e non è chiaro se tutti e tre i documenti saranno integrati contemporaneamente o se il processo avverrà gradualmente.

Nel corso della Commissione, il Sottosegretario ha anche fornito un aggiornamento sul processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione in Italia. Ha affermato che il paese è allineato agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per quanto riguarda l’adozione del cloud. Il prossimo traguardo è fissato per il 30 settembre 2023, entro tale data, 1064 pubbliche amministrazioni locali dovranno aver completato la migrazione al cloud.