Motorola Razr 40 Ultra ora anche con WindTre ad un ottimo prezzo

È stato da poco presentato in veste ufficiale sul mercato mobile il nuovo smartphone pieghevole dell’azienda Motorola. Si tratta del nuovo Motorola Razr 40 Ultra e i vari operatori telefonici italiani stanno cominciando a proporne l’acquisto in diverse soluzioni. In questi giorni, in particolare, anche WindTre sta proponendo l’acquisto del nuovo pieghevole di Motorola ad un ottimo prezzo.

Motorola Razr 40 Ultra ora disponibile all’acquisto anche con l’operatore WindTre

Qualche giorno fa abbiamo avuto modo di vedere le proposte di acquisto del nuovo pieghevole di Motorola da parte dell’operatore telefonico Vodafone. Come già accennato in apertura, ora è arrivato il turno di WindTre. Con l’operatore, in particolare, sarà possibile acquistare il nuovo Motorola Razr 40 Ultra in diverse soluzioni.

Per tutti i nuovi clienti sarà possibile acquistare il nuovo pieghevole in abbinamento ad alcune offerte mobile. Tra queste, sono comprese le offerte denominate WindTre Di Più Full 5G Easy Pay, Protect 5G Easy Pay e Di Più Unlimited 5G Easy Pay. Si tratta di offerte piuttosto interessanti. Alcune di queste, infatti, includono ogni mese anche 100 GB di traffico dati per navigare anche in 5G.

C’è inoltre un’offerta che arriva ad includere addirittura giga senza limiti per navigare sempre con una connettività massima pari al 5G. Si tratta dell’offerta mobile denominata WindTre Di Più Unlimited 5G Easy Pay. Le offerte con in abbinato lo smartphone pieghevole di Motorola partono da un minimo di 22,99 euro al mese più un anticipo di 99,99 euro.

Ricordiamo che il nuovo Motorola Razr 40 Ultra è uno smartphone all’avanguardia ed è dotato di due display pOLED, uno interno ed uno esterno.