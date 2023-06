Motorola Razr 40 Ultra ora acquistabile a rate con Vodafone

Il noto produttore di smartphone Motorola ha da poco stupito tutto il mondo con la presentazione ufficiale del suo nuovo design pieghevole a conchiglia, ovvero il nuovo Motorola Razr 40 Ultra. Si tratta di un dispositivo davvero unico che tutti vorremmo. Ora, però, per tutti gli interessati sarà finalmente possibile acquistare il nuovo smartphone pieghevole di Motorola in comode rate grazie al noto operatore telefonico Vodafone. Ecco i dettagli.

Motorola Razr 40 Ultra, il nuovo pieghevole ora acquistabile a rate con l’operatore telefonico Vodafone

Grazie a Vodafone ora sarà possibile acquistare senza troppi problemi il nuovo smartphone pieghevole a conchiglia del noto produttore Motorola. Come già accennato in apertura, ci riferiamo al nuovo Motorola Razr 40 Ultra.

Quest’ultimo è ora disponibile in Italia ad un prezzo di 1199 euro. Con il noto operatore telefonico rosso sarà però possibile acquistarlo con piccole rate, ma rimane comunque la possibilità di acquistarlo in un’unica soluzione. Gli interessati dovranno però pagare un piccolo anticipo.

L’acquisto del nuovo smartphone di Motorola sarà poi abbinato a una delle offerte proposte dall’operatore. Con l’offerta Vodafone Family Plan/ Family Plus New, in particolare, gli utenti dovranno pagare un anticipo di 99,99 euro e poi dovranno pagare un importo di 26,99 euro al mese per 24 mesi. È poi possibile acquistare il nuovo Motorola Razr 40 Ultra anche con le offerte Infinito Black Edition, Infinito, 100 GB Red Max, 50 GB Red Pro, Junior, Under 25 e C’All. In questo caso, si dovranno pagare 27,99 euro al mese sempre per 24 mesi. Anche in questo caso, sarà previsto il costo di un anticipo di 99,99 euro.