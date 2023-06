Metaverso, con i nuovi dispositivi Oppo e Apple si riapre un capitolo che sembrava chiuso

La competizione per il dominio del metaverso, l’ambiente virtuale alimentato dall’intelligenza artificiale, si sta riscaldando. Con la conferenza degli sviluppatori di Apple, Meta ha rivelato dettagli sul suo nuovo dispositivo per la realtà aumentata e virtuale. Anche l’azienda cinese Oppo ha fatto la sua mossa, entrando in campo con il lancio dei suoi Mr Glass Developer Edition.

Metaverso: le novità in arrivo

Mark Zuckerberg, fondatore di Meta, ha condiviso dettagli su Meta Quest 3, il visore a realtà mista di nuova generazione che sarà disponibile in autunno. Questo dispositivo, che offre un’alta risoluzione a colori, è il 40% più sottile e più confortevole rispetto ai modelli precedenti, con un display migliorato e una risoluzione superiore. Questo visore è alimentato da un chipset Qualcomm di nuova generazione che raddoppia le prestazioni grafiche e include le cuffie più potenti mai prodotte da Meta.

Il prezzo del dispositivo di Meta dovrebbe aggirarsi intorno ai 500 dollari, mentre si prevede che il dispositivo di Apple avrà un prezzo più alto. Quest’ultimo, chiamato RealityPro, dovrebbe avere un design curvo e sottile e si posizionerà sul mercato come un prodotto innovativo per i videogiochi. Oppo, dal canto suo, ha lanciato i Mr Glass Developer Edition, che offrono esperienze sia di realtà virtuale che aumentata. Questi visori utilizzano un sistema di videocamere che permette all’utente di avere una visione dell’ambiente circostante, sovrapponendo contenuti digitali all’ambiente reale. I Mr Glass sono basati sulla piattaforma Snapdragon Xr2 Plus di Qualcomm e possono funzionare senza essere collegati a un computer.

Questi dispositivi rappresentano non solo una novità hardware che potrebbe sostituire gli smartphone in futuro, ma aprono anche la strada a una vasta economia di app e sviluppatori, un business importante per le aziende tecnologiche. Ad esempio, l’App Store di Apple, lanciato nel 2008, ha generato vendite per 1.100 miliardi di dollari in tutto il mondo nel 2022. In 15 anni, ha distribuito 320 miliardi di dollari di ricavi agli sviluppatori di tutto il mondo e oggi conta 1,8 miliardi di app.