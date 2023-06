Meta Quest 3, il futuro della realtà virtuale è arrivato

Meta, in precedenza Facebook, ha presentato il tanto atteso Meta Quest 3, un rivoluzionario casco per la realtà virtuale (VR) che promette di cambiare l’esperienza VR. L’azienda ha mostrato le capacità all’avanguardia del visore, nonché i prezzi e la data di uscita, in un affascinante video. Il Meta Quest 3 sarà disponibile in autunno, con un prezzo a partire da 569,99 euro.

L’azienda sostiene che il Meta Quest 3 ha un design “completamente ridisegnato”, con un profilo elegante e più sottile del 40% rispetto al Meta Quest 2. Ha inoltre una CPU potente che offre prestazioni doppie rispetto al suo predecessore.

Meta Quest 3 è arrivato

Meta Quest 3 è concepito come un portale per esperienze VR straordinarie e uno strumento per esplorare nuovi mondi virtuali. Gli utenti possono esplorare e immergersi come mai prima d’ora grazie a una collezione completa di oltre 500 titoli. Il visore è dotato di 128 GB di memoria ed è guidato da un processore Qualcomm Snapdragon, noto per le sue eccellenti prestazioni grafiche.

Le fotocamere RGB da 4 megapixel con tecnologia Passthrough, migliorate dalla tecnologia Meta Reality basata sull’apprendimento automatico, sono una delle caratteristiche più importanti del Meta Quest 3. Questa nuova integrazione permette ai componenti virtuali di fondersi perfettamente con l’ambiente reale, dando vita a un’esperienza davvero realistica.

Inoltre, i controller Touch Plus sono stati aggiornati per offrire una migliore ergonomia e una nuova tecnologia di tracciamento che elimina gli anelli esterni. L’aggiunta della tecnologia aptica TruTouch migliora la sensazione del tatto, mentre la capacità del visore di seguire le mani anche senza controller attraverso Direct Touch aggiunge un ulteriore livello di coinvolgimento.

Il lancio del Meta Quest 3 è una splendida notizia anche per gli appassionati di VR che stavano pensando di acquistare il Meta Quest 2. Meta ha annunciato una riduzione del prezzo del Meta Quest 2 con il lancio del visore ridisegnato. Per chiunque sia interessato a saperne di più sul Meta Quest 3, l’azienda presenterà informazioni complete al Meta Connect il 27 settembre. Durante l’evento verranno probabilmente presentate le nuove funzionalità e la data di uscita ufficiale dell’attesissimo visore VR.

Meta Quest 3 offre la massima qualità visiva per un’esperienza VR coinvolgente, grazie allo schermo ad altissima risoluzione e all’ottica ultrasottile. L’integrazione del processore Snapdragon di nuova generazione di Qualcomm offre un’esperienza di gioco fluida e scorrevole con dettagli incredibilmente precisi.