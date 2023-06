Unieuro è pronta a far sentire la propria voce nel mondo della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale più unica che rara, la perfetta soluzione che può spingere all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, riuscendo nel contempo a spendere decisamente poco.

Il rapporto qualità/prezzo pende irrimediabilmente a favore dell’azienda, nella soluzione corrente si possono trovare occasioni da ogni parte, con possibilità di completare gli acquisti anche online sul sito ufficiale, il quale promette la consegna gratuita a domicilio, a prescindere dalla categoria merceologica, basterà solamente spendere più di 49 euro.

Ricordatevi delle offerte Amazon più speciali, le potete trovare in esclusiva assoluta sul canale Telegram di TecnoAndroid, disponibile solamente a questo link.

Unieuro, nuovi sconti speciali per tutti, ecco i prezzi bassi

Il volantino SottoCosto di Unieuro sta per spegnersi, per questo motivo dovete assolutamente velocizzare la scelta, riuscendo così ad acquistare alcuni dei migliori prodotti in circolazione, come il Samsung Galaxy S23 o anche il Galaxy Z Flip4, raggiungendo prezzi decisamente più bassi: rispettivamente sono in vendita a 779 e 679 euro.

Non mancano all’appello soluzioni decisamente più economiche, con prezzi di livello inferiore ai 500 euro, tra cui troviamo comunque Xiaomi 12, uno dei migliori dell’intera selezione, passando anche per Realme 10, Redmi Note 12, TCL 40Se, Redmi 9C e similari. Spendere poco con Unieuro è davvero semplicissimo, ricordatevi comunque che i prodotti sono disponibili con garanzia di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica, e possono essere acquistati nella variante completamente sbrandizzata.

Per maggiori informazioni in merito al volantino Unieuro oggetto dell’articolo, non dovete fare altro che aprire le pagine qui sotto.