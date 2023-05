Lidl fa un REGALO, sconti all'80% con TECNOLOGIA ai minimi storici

Lidl è sempre pronta a far sentire la propria vicinanza alla popolazione non particolarmente abbiente, ovvero gli utenti che al giorno d’oggi non dispongono di un elevato patrimonio su cui poter fare affidamento per gli acquisti non propriamente legati ai beni di prima necessità.

Un risparmio non da poco vi attende nel volantino dell’azienda, disponibile come al solito in tutti i negozi in Italia, ma non sul sito ufficiale. La validità della campagna è fissata fino alla giornata di domenica, salvo esaurimento anticipato delle scorte (il che è molto probabile parlando di tecnologia).

Lidl, un regalo così non si era mai visto

I prezzi da Lidl sono davvero in fortissimo ribasso, proprio in questi giorni sono acquistabili innumerevoli elettrodomestici, anche di piccole dimensioni, riuscendo altresì a risparmiare moltissimo. Partendo dai prodotti più costosi, possiamo trovare una pentola a pressione, in vendita a 69 euro, oppure una macchina per il pane, disponibile a 79 euro, senza dimenticarsi dell’ottima gelatiera di casa Ariete, che una costo effettivo di soli 39 euro.

Gli utenti che invece vogliono spendere il minimo indispensabile, possono pensare di acquistare un frullatore ad immersione 3in1 a soli 19 euro, passando anche per il macinapepe elettrico a 8,99 euro, uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto nel corso degli ultimi mesi, come anche i 9,99 euro richiesti per l’acquisto del tritatutto elettrico.

Tutti questi sconti, ed altri ancora, sono perfettamente visibili nelle pagine che trovate inserite nell’articolo.