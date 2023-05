Per gli appassionati dei motori a 4 ruote il sistema di guida automatica è ancora un’utopia, un tipo di tecnologia futuristica a cui non abbiamo ancora accesso.

Tuttavia, anche se non in maniera totale, sono stati fatti molti sviluppi in questo ambito.

Il Sistema di guida “Mani Libere”

Si parla del nuovo sistema di guida a “mani libere”, proprio come dice la parola, i fruitori di questo nuovo sistema potranno frenare, accellerare e sterzare senza dover toccare minimamente il volante.

Naturalmente si tratta di una nuova tecnologia ancora in via di sviluppo, che per sussistere necessiterà di alcuni criteri da soddisfare, come particolari tipi di autostrada o di auto.

Inoltre, tutto ciò non svincola il conducente a mantenere sempre desta l’attenzione e ad intervenire in caso di situazione di emergenza.

Ogni compagnia automobilistica ha accolto con entusiasmo questo nuovo sistema di guida a mani libere, che possiamo ritrovare in nomi diversi.

Di seguito una lista di quelli disponibili già da quest’anno.

FORD

Il nuovo sistema di guida a mani libere nella ford assume il nome di BlueCruise.

Si tratta di una funzionalità disponibile solo per alcuni modelli selezionati di Ford e Lincoln.

Il sistema consente di cambiare automaticamente corsia e di regolarizzare la velocità in base alla strada o alla presenza di curve particolarmente strette.

GENERAL MOTOR

Con il nome di Super Cruise, il sistema è presente solo su modelli Chevrolet Gmc e Chadillac.

Attraverso i comandi vivavoce è possibile staccare le mano dal volante su strade selezionate e premappate.

NISSAN

Con il nome di Pro Pilot 2.0, Nissan si presenta molto simili a BlueCruise e Super Cruise sopra citati.

Il sistema offre, infatti, al conducente la possibilità di sterzare, frenare e accelerare senza dover necessariamente toccare il volante.

Secondo Nissan esso può funzionare su oltre 200.000 miglia di autostrade selezionate.

BMW

Tale sistema per la BMW risulta disponibile già da un paio di anni, tuttavia quest’anno si assisterà al lancio di un altro sistema più capace, si tratta dell’ Highway Assistant.

Sono ancora poche le informazioni rilasciate, ma sappiamo che interesseranno la berlina elettrica i7 e alcuni modelli BMW di fascia più elevata.

MERCEDES BENZ

Il nuovo sistema di guida Drive Pilot, sarà disponibile per la Berlina elettrica Classe S ed EQS verso la fine di quest’anno.

Si tratta di un sistema del tutto nuovo in arrivo negli Stati Uniti, una telecamera interna catturerà il volto del conducente il quale potrà anche distogliere lo sguardo dalla strada.

Come gli altri sistemi anche questo è disponibile per alcune autostrade selezionate, e il suo funzionamento attualmente è stato concesso solamente dal Nevada, e a fine anno dalla California.

TESLA

Con Tesla ci troviamo invece in una situazione più avanzata.

Con il nome di Full Self Driving, se non è possibile un sistema di guida ancora completamente autonomo, i risultati fanno sperare in un futuro non molto lontano.

Oltretutto con la versione Beta è possibile accedere anche alla funzionalità vivavoce, disponibile per la maggior parte di strade ed autostrade.