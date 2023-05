WhatsApp e il cambiamento EPOCALE della privacy, cosa sta succedendo

Concentrati su quello che WhatsApp sta rilasciando ultimamente, gli utenti spesso si lasciano scappare dei piccoli update da parte del colosso. La nota applicazione di messaggistica istantanea si sta adoperando nel migliore dei modi per provare a fare fuori la concorrenza, anche solo con qualche piccolo accorgimento.

Dopo aver visto le grandi migliorie che sono state apportate e soprattutto tutte le grandi novità in procinto di fare il loro esordio ufficiale, qualcuno si sarebbe concentrato su tutt’altra cosa. Secondo quanto riportato, starebbe girando ancora una volta una news molto particolare, la quale vedrebbe WhatsApp al centro di una sorta di scandalo. Diversi utenti non fanno altro che diffondere una notizia che a quanto pare avrebbe tutti i caratteri contraddistintivi di una fake news. Si parlerebbe infatti ancora una volta di una catena che starebbe danneggiando la nota piattaforma di messaggistica, il tutto senza alcun tipo di ragione.

WhatsApp ha cambiato le impostazioni della privacy senza dare preavviso agli utenti, è tutto falso

Se avete letto questo titolo, avrete già capito di cosa si sta parlando: è sempre la stessa storia. Ancora una volta qualcuno si è divertito ad avanzare quelle che sono ipotesi più che tendenziose in merito a WhatsApp. Stando a quanto riportato dalla nuova catena che avrebbe ripreso a girare vertiginosamente negli ultimi giorni, WhatsApp avrebbe cambiato le impostazioni della privacy durante gli ultimi giorni senza dare alcun preavviso.

In realtà non bisogna stare altro che tranquilli visto che l’applicazione resta sempre uguale, senza alcun cambiamento. Non è stato apportato alcun tipo di irrigidimento delle norme concernenti la privacy.