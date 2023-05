Il colosso di Cupertino Apple ha presentato in anteprima una suite di nuove funzionalità per migliorare l’accessibilità cognitiva, visiva e vocale che vedremo su

Questi strumenti dovrebbero arrivare su iPhone, iPad e Mac entro la iOS 17.fine dell’anno e confermano l’attenzione di Apple verso l’accessibilità. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple svela qualche novità di iOS 17

Iniziamo parlando di Assistive Access, presto disponibile su iOS e iPadOS, è progettato per le persone con disabilità cognitive e semplifica l’interfaccia di iPhone e iPad, concentrandosi in particolare sul rendere più facile parlare con i propri cari, condividere foto e ascoltare musica. Ad esempio, le app Telefono e FaceTime sono unite in una sola.

Il design comprende icone grandi, un maggiore contrasto ed etichette di testo più chiare per rendere lo schermo più semplice da visualizzare. Tuttavia, l’utente può personalizzare queste funzionalità visive a proprio piacimento e tali preferenze vengono trasferite su qualsiasi app compatibile con l’accesso assistito.

Ora Apple sta introducendo una funzionalità chiamata Point and Speak, che utilizza la fotocamera del dispositivo e lo scanner LiDAR per aiutare le persone con disabilità visive a interagire con oggetti fisici che hanno diverse etichette di testo. Una caratteristica particolarmente interessante in arrivo con iOS 17 è Personal Voice, che crea una voce automatizzata che simula la voce reale dell’utente, piuttosto che parlare come Siri. Queste sono solo alcune delle novità che vedremo sbarcare con iOS 17.