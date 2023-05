Sin dal periodo che ha preceduto il lancio degli iPhone 14 si è parlato dei melafonini del 2024 come veri e propri portatori di novità in casa Apple. In effetti, le informazioni sugli iPhone 16 si stanno intensificando anticipando l’arrivo di novità non indifferenti.

Siamo ancora lontani dal loro lancio ufficiale e non conosciamo ancora i quattro iPhone 15 previsti per il mese di settembre ma quanto riferito dagli esperti lascia supporre che Apple possa davvero stravolgere i suoi melafonini il prossimo anno.

La linea di iPhone 15 sarà costituita come sempre da quattro modelli e soltanto il Pro Max introdurrà un netto cambiamento con l’arrivo del tanto vociferato obiettivo periscopico. Nel 2024 la lente potrebbe però essere introdotta anche sul modello Pro. Inoltre, le dimensioni del display dei modelli “base” di iPhone 16 subiranno un aggiornamento alquanto evidente.

Apple introdurrà tante novità sugli iPhone 16!

Pochi giorni fa l’analista Ross Young si è soffermato sulle dimensioni del display degli iPhone 16 affermando che questi subiranno un aggiornamento evidente. La fonte ritiene che Apple ridimensionerà i pannelli proponendo il modello di punta con un display da 6,9 pollici. A tale informazione se ne accosta un’altra altrettanto interessante secondo la quale i modelli iPhone 16 Pro e Pro Max saranno entrambi dotati di un obiettivo periscopico.

La lente sarà introdotta già quest’anno sull’iPhone 15 Pro Max che, per via delle notevoli dimensioni del sensore, potrebbe presentare un comparto fotografico con disposizione dei sensori differente rispetto all’iPhone 14.

A pochi mesi dal debutto conosciamo ormai quasi tutti i particolari della prossima generazione di iPhone ma è ancora presto per ritenere certe le voci sugli iPhone 16. Di sicuro Apple saprà come stupire il suo pubblico!