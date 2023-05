Radiazioni dagli smartphone, ecco la lista di quelli più PERICOLOSI

sponsor

Contrariamente a quanto credono molte persone, anche gli smartphone possono essere produttori di onde elettromagnetiche. Questo significa che le radiazioni possono provenire anche dai celebri dispositivi mobili che ogni giorno abbiamo tra le mani.

Non c’è bisogno di avere paura però, visto che è stato acclarato che nessuno smartphone può essere causa di malattie dovute alle radiazioni. I valori SAR cambiano da dispositivo a dispositivo, con le liste ben dettagliate presenti proprio qui sotto.

Smartphone e radiazioni, uno dei migliori colossi è quello che ne emette di più

Nell’elenco dei dispositivi che emettono più radiazioni, primeggia senza dubbio il Samsung Galaxy S22. Non mancano però anche altri dispositivi, come iPhone 13 Pro ed iPhone 13 Pro Max.

Apple iPhone 13 Pro – 0,99 W/kg

Apple iPhone 13 Pro Max – 0,99 W/kg

Google Pixel 6 Pro – 0,99 W/kg

OPPO A74 5G – 0,99 W/kg

Google Pixel 6 – 1.00 W/kg

OnePlus Nord CE 2 – 1,02 W/kg

Samsung Galaxy A52 5G – 1,05 W/kg

Samsung Galaxy S22 Ultra – 1,05 W/kg

Realme GT Neo 2 – 1,19 W/kg

Samsung Galaxy S22 – 1,21 W/kg

Se state cercando gli smartphone che emettono meno radiazioni in assoluto, questa è la lista da prendere in esame

Ovviamente ci sono anche un buon numero di smartphone che non emettono troppe radiazioni. I dispositivi che in genere sono in grado di contenersi sotto questo punto di vista, sono quelli non appartenenti alle fasce massime della gamma. Da apprezzare la presenza di Galaxy S22+ e di iPhone 13.