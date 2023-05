Netflix, 3 serie TV e 3 film da vedere assolutamente a maggio

sponsor

Dopo aver parlato per lungo tempo di una delle questioni che ha tenuto più col fiato sospeso gli utenti di Netflix, si può passare ad altro. Asserito ormai che la nota piattaforma di streaming ben presto toglierà l’utilizzo di più account tra amici, bisogna pensare a quello che di bello c’è al suo interno.

Stanno per arrivare infatti tanti nuovi contenuti da guardare tutti d’un fiato, i quali consisteranno soprattutto in nuove serie TV esclusive. Al primo posto attualmente si posiziona una nuova produzione, ovvero “La Regina Carlotta“. Scende di una posizione ma senza diminuire l’hype creato, “L’estate in cui imparammo a volare“. Al terzo posto ecco un’altra new entry, la quale sta appassionando tanto il pubblico di Netflix, ovvero “Il Sarto“.

Netflix pronta ad introdurre 10 serie TV di livello, eccole qui nella lista sottostante di maggio

I titoli che trovate qui in basso sono solo una parte di quello che arriverà durante il prossimo periodo di questo mese di maggio. Diverse produzioni risulteranno estremamente interessanti, come Netflix ha abituato il suo pubblico. Ovviamente ci saranno anche diversi film e documentari, ma l’elenco sottostante al momento racchiude le 10 serie TV più interessanti: