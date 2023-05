Eurospin SUPER, il nuovo volantino con tecnologia e computer GRATIS

sponsor

Tutte le immagini del nuovo volantino sono presenti nella galleria sottostante, la quale mostra la grande varietà di prodotti che Eurospin ha deciso di promuovere durante questo mese di maggio. Non ci saranno problemi per acquistare gli articoli migliori dal punto di vista alimentare, il tutto correndo all’interno dei negozi fisici. Ci sono tante altre offerte che potete portare a casa con questa modalità, anche se le più importanti, quelle del mondo dell’elettronica, sono disponibili online.

Eurospin è leader del mercato: non solo alimentari ma anche tanta elettronica nell’ultimo volantino di maggio, ecco degli esempi

Come potete notare, è disponibile sul nuovo volantino di Eurospin un computer portatile di Medion con ottime specifiche. Al suo interno c’è un processore Intel Core i5 di decima generazione, con 8GB di memoria RAM. Il prezzo è di 489,99€, con la prenotazione che può avvenire online per provare un altro vantaggio: ritirare il prodotto all’interno di un punto vendita o magari riceverlo direttamente a casa. Il tutto non prevede alcun tipo di costo aggiuntivo, per cui sarà tutto ancora più pratico ed agevole. Questa è solo una delle tante offerte, le quali sono disponibili a prezzi bassissimi nel catalogo che potete scrutare in alto.