Bluetooth per la musica anche nelle auto vecchie, bastano 12€

Se la vostra vecchia auto non ha il bluetooth al suo interno, potrete averlo acquistando un piccolo dispositivo su Amazon in offerta

Il titolo dovrebbe già aver spiegato bene il tutto: esiste un accessorio molto utile se la vostra auto non ha il bluetooth incorporato. Volete riprodurre la musica direttamente dal vostro smartphone ma la vostra vettura è datata? Avete trovato la soluzione adatta anche se bisogna avere delle condizioni minime da rispettare. L’offerta arriva da parte di Amazon e sarà esclusiva solo per i prossimi giorni.

Oltre a questa strepitosa offerta che raccontiamo nel prossimo paragrafo nel dettaglio, ce ne sono tante altre che potete scoprire ogni giorno. Stiamo ovviamente parlando di quelle legate ancora una volta ad Amazon, le quali possono passare inosservate spesso e volentieri. Proprio per evitare che capiti una cosa del genere, esistono i nostri canali Telegram dedicati ai quali potete iscrivervi liberamente. Ogni giorno riceverete sullo smartphone le offerte più esclusive e anche diversi codici sconto. Ecco i collegamenti qui in basso:

Trasmettitore Bluetooth in offerta su Amazon per trasformare l’AUX in musica dallo smartphone senza fili

È davvero molto semplice il principio sul quale si basa questo trasmettitore, un accessorio molto piccolo che funziona in ogni auto. La condizione fondamentale per farlo funzionare sarà avere a disposizione un’entrata AUX. All’interno del classico buco riservato al jack da 3,5 mm potete collegare il trasmettitore, al quale potrete connettervi con lo smartphone.

Di conseguenza sarà come aver collegato lo smartphone tramite porta AUX, ma senza fili. Una vera comodità visto soprattutto il prezzo che solo per qualche giorno sarà di 12,99€ su Amazon. Non vi resta altro che aggiungerlo ora al carrello.