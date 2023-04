Amazon svela alcuni dettagli sul nuovo TicWatch Pro 5

Da tempo è emerso che il primo smartwatch a poter contare sul processore Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 sarà di Mobvoi.

Ora, sappiamo anche di quale modello si dovrebbe trattare: stando alle ultime indiscrezioni, infatti, a vantare tale titolo sarà TicWatch Pro 5. Grazie ad Amazon abbiamo scoperto alcuni dettagli molto importanti.

Amazon svela come sarà il nuovo TicWatch Pro 5

Il colosso di e-commerce Amazon ha pubblicato una pagina dedicata a questo dispositivo e così abbiamo avuto la possibilità di scoprire quelle che saranno le sue principali caratteristiche. Tra i punti di forza del nuovo smartwatch di Mobvoi vi saranno il processore Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, un Round Dual-layer Display 2.0 da 1,43 pollici, Wear OS e una batteria da 611 mAh che dovrebbe essere in grado di garantire agli utenti un’autonomia decisamente interessante con il supporto alla ricarica rapida.

Per quanto riguarda il design, TicWatch Pro 5 potrà contare su uno schermo circolare protetto da vetro Gorilla Glass, con una corona rotante e un solo tasto per la configurazione. La colorazione svelata da Amazon è quella nera (anche se non possiamo per ora escludere altre varianti), con un cinturino da 24 mm. Tra le altre caratteristiche del nuovo smartwatch di Mobvoi troviamo 2 GB di RAM, 32 GB di memoria integrata, un ricco comparto connettività con Bluetooth 5.2, WiFi, GPS, Beidou, Glonass, Galileo e QZSS.

Il dispositivo supporterà inoltre oltre 100 modalità sportive, altoparlante e microfono integrati, un barometro, il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, dello stress e del sonno, il calcolo della saturazione dell’ossigeno nel sangue, il calcolo VO2 MAX e una bussola integrata. A questo punto non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali da Mobvoi per scoprire quando TicWatch Pro 5 sarà disponibile e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.