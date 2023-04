Monete Rare, questi esemplari valgono anche milioni di euro

Alcuni esemplari di monete rare possono valere anche milioni di euro, una notizia che lascia sicuramente di stucco ed a bocca aperta la maggior parte di noi, ma che allo stesso tempo permette di ricordare quanto il mondo della numismatica sia ricco di collezionisti pronti a tutto pur di acquisire anche l’esemplare più raro.

Le monete di cui vi parliamo oggi non sono euro, più precisamente sono penny americani dal valore quasi incredibile. Agli inizi del 2023, infatti, è stato battuto all’asta il cosiddetto centesimo di Lincoln, una moneta del 1943, realizzata in bronzo, venduta alla considerevole cifra di ben 204’000 dollari.

Monete rare, quali sono le più richieste

I centesimi americani, stiamo parlando proprio delle monete da 1 centesimo, sono entrate in produzione nel lontano 1792, e sono proprio i primi esemplari, recanti esattamente quell’anno, o ancora meglio se prototipi di design, prima ancora della produzione, ad essere i più richiesti dai collezionisti di tutto il mondo.

Un esempio? un modello prodotto il 1792, e venduto in ottime condizioni, pari al nuovo, è stato battuto nel 2015 all’Heritage con un valore finale di addirittura 2,6 milioni di dollari. Un acquisto che ha fatto la storia della numismatica, ed ancora oggi è ritenuta una vendita leggendaria, unica nel suo genere, e quasi irripetibile.

Tutto ovviamente dipende dalle condizioni dell’esemplare venduto, basti pensare al centesimo di Lincoln di cui vi parlavamo all’inizio dell’articolo, se in condizioni pari al nuovo, può avere un valore nettamente superiore ai 200’000 dollari a cui è stato battuto, raggiungendo addirittura gli 1,7 milioni di dollari, come in una vendita privata registrata nel 2010.