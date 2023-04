Incidenti stradali: trovato il pericoloso "TIR degli orrori" in autostrada

Le strade possono talvolta essere teatro di situazioni che generano panico e pericolo come gravi incidenti stradali, e purtroppo, ciò accade con una certa frequenza. Di quale caso stiamo parlando? La storia in questione è stata descritta dai media in modo crudo e aspro, ma considerate le condizioni del veicolo coinvolto, non ci sono dubbi sulla gravità della situazione.

Incidenti stradali: cosa aveva nello specifico il tir in questione?

Il protagonista del disastro è un grosso camion, noto come tir, che si trovava su una strada in condizioni estremamente pericolose e allarmanti, con rischi potenzialmente catastrofici. Cerchiamo di riassumere la vicenda, concentrandoci soprattutto sulle irregolarità del veicolo.

Il cosiddetto “Tir degli orrori” è stato fermato poiché circolava in condizioni illegali e pericolose. Alla guida c’era un uomo di 55 anni, che ha attirato l’attenzione delle autorità per un motivo in particolare: esso aveva un asse tenuto in posizione da cinghie, fari non funzionanti e freni apparentemente fuori uso o quasi. Insomma, il mezzo circolava in condizioni inaccettabili. Dalle indagini è emerso che il veicolo si trovava in Germania. Il tir è stato ovviamente fermato e bloccato.

