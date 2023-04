Instagram, presto si potrà tornare a mettere la musica nelle storie

L’Antitrust ha recentemente annunciato un importante intervento riguardante la questione SIAE-Meta, imponendo a quest’ultima la ripresa delle trattative con SIAE. Secondo il comunicato stampa dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), sono state adottate misure cautelari nei confronti di Meta, in seguito all’istruttoria avviata il 4 aprile per un presunto abuso di dipendenza economica nei confronti di SIAE nella negoziazione riguardante la licenza d’uso dei diritti musicali sulle piattaforme di Meta come Instagram e Facebook.

Dopo aver esaminato le memorie scritte e ascoltato le parti coinvolte, l’Antitrust ha rilevato una dipendenza economica di SIAE da Meta, basandosi sulla presunzione prevista per le piattaforme digitali dall’articolo 9 della legge n. 192 del 1998. L’AGCM ha sottolineato che, in questo caso, i criteri valutativi devono essere differenti rispetto a quelli solitamente utilizzati per altri settori economici tradizionali. Inoltre, ha evidenziato che il comportamento di Meta sembra abusivo e in grado di determinare un danno grave ed irreparabile alle dinamiche competitive nei mercati relativi alla gestione dei diritti d’autore, influenzando tutti i coinvolti nella filiera.

Per questa ragione, l’Antitrust ha imposto la ripresa immediata delle trattative tra Meta e SIAE, richiedendo un comportamento ispirato ai principi di buona fede e correttezza. Inoltre, è stato ordinato il ripristino dei contenuti musicali su Facebook e Instagram.