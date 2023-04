Cervello umano, quello che c'è nella testa di alcuni individui sembra fantascienza

Il cervello umano, nonostante gli sforzi della scienza, rimane in gran parte un mistero. Di recente, è stato identificato un segnale unico nel suo genere, suscitando grande interesse tra gli esperti. La scoperta è iniziata nel 2020, quando ricercatori tedeschi e greci hanno identificato un meccanismo nelle cellule corticali esterne del cervello che genera un nuovo segnale “gradato“, potenzialmente offrendo ai neuroni un metodo alternativo per svolgere le loro funzioni logiche.

Cervello umano: cosa sono le dCaAP e quale ruolo hanno?

Lo studio si è basato sull’analisi dell’attività elettrica in sezioni di tessuto cerebrale rimosse durante gli interventi chirurgici su pazienti epilettici. I medici hanno osservato cellule singole nella corteccia cerebrale che utilizzavano un modo di comunicazione mai visto prima. Questo metodo sfruttava una combinazione di ioni positivamente caricati, generando onde di tensione inedite denominate dCaAP.

In altre parole, il “segnale” scoperto si avvale dei canali del calcio per la comunicazione all’interno del cervello, contrariamente ai canali del sodio solitamente utilizzati. Tuttavia, è necessario condurre ulteriori studi per comprendere il comportamento dei dCaAP su interi neuroni e, soprattutto, in un organismo vivente. Attualmente gli scienziati non hanno ancora determinato se questo fenomeno sia esclusivamente umano o se meccanismi simili si siano evoluti anche in altre specie animali. Pertanto, il mondo della scienza attende con ansia ulteriori scoperte su questo intrigante segnale cerebrale.

Nonostante le numerose incognite ancora da esplorare, la scoperta del dCaAP rappresenta un passo avanti significativo nello studio della complessità della nostra materia grigia. Anche noi di Tecnoandroid attenderemo con ansia le future scoperte che gli scienziati potranno fare in merito a questo affascinante argomento.